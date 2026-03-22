¡Leyendas vivas! 10 históricos de béisbol con números de otro planeta

Los 10 históricos del béisbol nacional comparten honores en el 83 Campeonato de Béisbol Mayor, dedicado a ellos, pero al mismo tiempo acumulan marcas brillantes en sus carreras para escribir un libro.

De los 10, cinco han sido campeones bate, más uno en el torneo juvenil. Hay dos con más de 100 jonrones, tres con más de 600 hits, un director con dos títulos y más de 300 triunfos, y otro con cinco, además de mucho más entre ambos a nivel nacional.

Cuatro títulos de JMV, un lanzador con más de 60 triunfos y 600 ponchados, y grandes proezas.

Y un campo corto que hizo historia a nivel local e internacional. Y otro que hizo carrera como pelotero, director y dirigente, entre sus aportes.

Todos en su momento defendieron los colores de Panamá y son gente del gran juego. De eso no hay dudas. Veamos un resumen de ellos:

Los dos chiricanos, Rodolfo Aparicio y Virgilio Kaa, fueron grandes en sus carreras casi en los mismos años.

Aparicio bateó 831 hits, se robó 222 bases, bateó 4 HR en un juego y once impulsadas en el mismo partido. Dos veces bateó el ciclo, campeón bate en 2001 (24 hits en 48 turnos) con .500, y también en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1993 con promedio de .523 (19-11 hits). Ganó 7 títulos como mayor robador de bases, 4 seguidos. Promedio final de .339, producto de 831 hits en 2448 turnos. Bateó 40 jonrones y 54 triples.

El mejor jardinero central de estos torneos y el mejor robador, entre otras legendarias marcas en una brillante carrera con Chiriquí.

Virgilio Kaa conectó 103 jonrones, ganó un título de bateo en 1980 empatado con Manuel Rodríguez. Bateó 726 hits en 2125 viajes al plato, quinto en los torneos mayor. Conectó 133 dobles e impulsó 528 carreras (líder). Dos veces campeón en carreras impulsadas. Bateó 10 HR en el JDA y defendió los colores patrios a nivel internacional, como los otros distinguidos. Un grande de verdad. Ganó un título de JMV. Promedio final en 22 años de .342.

José Solís logró 4 títulos de bateo, tres seguidos, 80 jonrones, 4 HR en un juego, triple campeón bate en 1995, 16 jonrones en la serie regular de 1996 y dos veces 3 HR en un partido.

Bateó 533 hits en su carrera en el béisbol mayor para un promedio de .391, el más alto entre todos en 15 años de actividad. Tuvo 1361 turnos al bate.

Además, dio 4 HR en un partido a nivel internacional en un torneo de equipos campeones en 1996 en México. Y dos veces JMV en 1995 y 1996. Logró una racha de 30 juegos seguidos bateando de hit en dos años consecutivos, 1996-97.

En 1996, en dos series conectó 20 jonrones. Y ese mismo año bateó dos HR en un episodio frente a Colón. Ganó títulos de bateo con bate de aluminio y madera. Alcanzó 18 bases en un juego, marca que comparte con el chiricano Kaa. Conectó 3 HR en un juego en el JDA, frente a Metro. Pocos lo han hecho en ese estadio, entre ellos Héctor López. Los títulos de bateo los logró en 1996, 1997, 1998 y 2000.

Mauricio Ching, campeón bate en 1981 con promedio de .426. En un torneo juvenil dio de 6-6 y en otro juego bateó par de jonrones en el JDA, uno con las bases llenas. Su promedio final fue de .384 en tres años, con 7 jonrones.

José Murillo II ganó dos títulos con Panamá, dirigió a Panamá en series mundiales, en Panamericanos y en otros torneos. Gran estratega. Jugó con Panamá Metro como campo corto y fue campeón en 3 ocasiones. Como director logró 329 victorias y en eventos internacionales 21-14, un subcampeonato y dos terceros lugares. Torpedero destacado desde muy joven.

Murillo Jr., desde su padre “El Expreso” Murillo, lidera una gran familia beisbolera, con hermanos, hijos y nietos que han hecho historia en el béisbol panameño. Su hijo José III fue estrella infantil y lleva 6 títulos como director con Metro y Chiriquí.

El herrerano Crispín Poveda, gran lanzador zurdo, ganó 66 partidos y perdió 31, y ponchó 641. Dos veces dio 8 ponches seguidos en un partido. Tuvo siete blanqueos y una marca de 10-2 en 1982.

Uno de los mejores lanzadores zurdos de todos los tiempos. Se recuerda su triunfo sobre Cuba por 2-1 en 1982 (Juegos Centroamericanos y del Caribe) en La Habana, una victoria memorable.

El santeño Arístides Bustamante, 5 títulos como director, 2 con Chiriquí y 3 con Los Santos. Bateó 406 hits en el béisbol mayor. En 1987 fue líder bate en el torneo juvenil con promedio de .594 (41 hits en 69 turnos), récord de hits. Buen infielder y también defendió los colores nacionales a nivel internacional.

Manuel Rodríguez, de Herrera, líder jonronero con 140, bateó 604 hits y remolcó 445 carreras. Selección nacional y ha destacado como director en los últimos años. En 1991 fue líder en jonrones con 10. Ganó un título de JMV.

Con sus dos hijos, ambos con Herrera, tienen más de 200 jonrones. Familia jonronera. Manuel y Kaa son los únicos con más de 600 hits, 100 o más jonrones y 400 o más carreras impulsadas. El herrerano bateó jonrón en once estadios.

El bocatoreño Francisco Gutiérrez fue tremendo torpedero de la selección nacional en mundiales y otros torneos. Jugó en los años 70 en 4 series mundiales. Fue elogiado por su fildeo. Ganó 2 guantes de oro en series mundiales y 3 a nivel nacional. Destacó como subdirector y técnico por varios años. Trabajó al lado de José Murillo Jr. Jugó en 7 torneos mayor.

Aníbal Reluz, inicialista, jugó con Veraguas, campeón en 1984, ha sido director nacional e internacional. Un gran veterano del juego. Defendía la inicial. Ganó con Bocas del Toro en 2012 el campeonato mayor. Buena defensa en la inicial.