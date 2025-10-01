¡Alerta en Coclé! 13 casos de leptospirosis

El Ministerio de Salud (Minsa) ha reforzado las medidas sanitarias en la provincia de Coclé tras reportarse 13 casos de leptospirosis en lo que va del año, especialmente en los distritos de La Pintada, Aguadulce, Penonomé y Antón.

Las autoridades advierten que el riesgo de contagio aumenta durante la temporada de lluvias, particularmente en comunidades que dependen de acueductos rurales.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite a través del contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales, especialmente roedores.

🔹 Medidas preventivas para la población:

Evitar bañarse o jugar en ríos crecidos.

Mantener limpios los patios y alrededores del hogar.

Usar botas al trabajar en zonas húmedas o con lodo.

🔹 Recomendaciones para presidentes y juntas de acueductos rurales:

Realizar mantenimiento regular a tanques y tuberías.

Asegurar la correcta cloración del agua.

Prevenir el ingreso de animales a las fuentes de captación.

Organizar jornadas de limpieza comunitaria alrededor del acueducto.

Reportar cualquier irregularidad en el sistema de agua a las autoridades de salud.

