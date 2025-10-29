Alerta en el Pacífico por Mar de Fondo: Olas peligrosas hasta el 3 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informa que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia por mar de fondo que afectará el litoral del Pacífico de Panamá desde mañana, jueves 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre de 2025.

Durante este período, se prevé un aumento en la intensidad del oleaje y las rompientes, lo que generará condiciones peligrosas para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

Las áreas más afectadas incluyen:

Pacífico Central (Península de Azuero – Coclé): Olas entre 1.0 y 1.8 metros, vientos de 20 a 35 km/h y períodos de 18 a 22 segundos.

Pacífico Oriental (Golfo y Bahía de Panamá – Costas de Darién): Olas entre 0.8 y 1.4 metros, vientos de 20 a 35 km/h y períodos de 18 a 23 segundos.

Pacífico Occidental (Chiriquí – Sur de Veraguas): Olas entre 1.2 y 1.8 metros, vientos de 10 a 25 km/h y períodos de 18 a 23 segundos.

Estas condiciones podrían generar corrientes de retorno y afectar las actividades marítimas y turísticas. Por lo tanto, Sinaproc recomienda a la ciudadanía evitar ingresar al mar en zonas con fuerte oleaje y tomar las precauciones necesarias.