Alerta nacional por lluvias en Panamá: Daños, inundaciones y un desaparecido

Las intensas lluvias que afectan a Panamá han desbordado ríos y provocado inundaciones en varias provincias, dejando un saldo de daños materiales significativos y una persona desaparecida en Coclé.



El director nacional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó hoy que las condiciones meteorológicas adversas persistirán en el país durante los próximos días.



Como resultado, se mantiene la Alerta Amarilla por riesgo de inundaciones en varios distritos.

Áreas afectadas por la Alerta Amarilla:

Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú.

Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato.

Comarca Ngäbe Buglé: Ñurum.

Los Santos: Tonosí.

Herrera: Las Minas.

También se activó la Alerta Verde de prevención en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, el norte de Veraguas, Oriente de Chiriquí y Bocas del Toro. Las zonas del sur de Tonosí, sur de Veraguas, sur de Barú en Chiriquí y la comarca Guna Yala se encuentran bajo vigilancia.

Situación en las áreas afectadas

Los Santos

El distrito de Tonosí fue uno de los más impactados por las inundaciones en comunidades como Pueblo Nuevo, Los 8 Pasos, El Chará, Puerto Piña, Perina, La Tronosa y Guaniquito, donde los equipos de emergencia esperan que bajen los niveles de los ríos para ingresar y realizar las evaluaciones.

En Las Tablas, corregimiento de Vallerriquito, se coordinó con el Cuerpo de Bomberos para el despeje de la vía tras la caída de un árbol, mientras que en El Cortezo, Aguas Calientes, se mantiene la coordinación con el MOP por un deslizamiento de tierra.

Panamá

En los sectores de Ancón (Guayacán) y 24 de Diciembre (Sector 3), las cuadrillas del SINAPROC realizaron el corte y retiro de árboles que afectaron viviendas. En ambos casos, se gestionó apoyo comunitario para la reparación de techos y limpieza de las áreas impactadas.

Coclé

Se reportó la desaparición de una persona en el área de Antón, Cabuya, Mata Palo y Charco Las Tortugas. Las labores de búsqueda fueron suspendidas temporalmente debido a las condiciones del tiempo y continuarán este lunes con el apoyo de unidades de rescate.

Chiriquí

En Tierras Altas, se reportaron viviendas afectadas por la introducción de agua en la barriada Brisas del Norte, debido a un mal manejo de las aguas pluviales. También se registraron árboles caídos en Nueva California, Tizingal y Colorado, además de un deslizamiento de tierra en Río Sereno, Renacimiento, que mantiene la vía parcialmente obstruida.

Veraguas

El distrito de Mariato continúa siendo monitoreado tras el desbordamiento del río Quebro, que afectó comunidades como Lomas, Arenas y Furniales.

Se han realizado evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN) a 14 familias (50 personas), incluyendo menores de edad y una persona con discapacidad.



Actualmente, 26 personas permanecen albergadas en la Escuela de Loma de Quebró y en la Junta Comunal de Furniales.



El personal operativo también evalúa posibles afectaciones en la comunidad de Cascajilloso, corregimiento de Arenas.

A las 10:00 a.m., se espera un nuevo informe con detalles actualizados sobre el número de viviendas y personas afectadas por la intensificación de las lluvias.

Las autoridades locales, junto con Sinaproc, siguen evaluando los daños y coordinando la ayuda humanitaria.

Activación del COEP en Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) activó el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) en Los Santos para coordinar la respuesta ante las inundaciones en el distrito de Tonosí. La activación formal se realizará hoy, a las 8:30 a.m., en colaboración con Sinaproc.

Según el reporte preliminar del Minsa, aproximadamente 140 viviendas han sido afectadas en varias comunidades, siendo las más impactadas: Guaniquito, Pueblo Nuevo, Perina, Chará, Puerto Piña, la vía a Puerto Piña, Bebedero y Ocho Pasos.

Suspensión de clases

El Ministerio de Educación de Chiriquí autorizó la suspensión de clases en los centros educativos de las áreas bajo alerta amarilla, como medida preventiva.

Igualmente, las clases han sido suspendidas en el distrito de Tonosí y en el sur de Veraguas, en los centros educativos más afectados.

Recomendaciones y medidas de seguridad

El director de Sinaproc, Omar Smith, instó a la población a tomar las debidas precauciones, especialmente en las zonas más vulnerables, y a seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos.