Alerta Sanitaria en Panamá: 23 muertes por dengue y más de 13 mil casos

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, ha informado que hasta la semana epidemiológica N°43 (del 19 al 25 de octubre de 2025), el país registra un total de 13,844 casos acumulados de dengue. De este total, 12,275 casos no presentan signos de alarma, 1,474 presentan signos de alarma y 95 son considerados graves.

En cuanto a las defunciones, se ha registrado un total de 23 muertes por dengue en lo que va del año, siendo la última una mujer de 49 años en el área metropolitana. Las muertes se distribuyen de la siguiente manera: 4 en Chiriquí, 4 en Bocas del Toro, 3 en la región Metropolitana, 2 en Darién, 2 en Panamá Este, 2 en Coclé, 2 en San Miguelito, y una en cada una de las siguientes regiones: Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé.

Tasa de incidencia y grupos afectados

La tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica N°43 es de 303 casos por cada 100,000 habitantes. La mayoría de los casos se registran en personas de entre 10 y 49 años de edad.

El dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, sigue siendo una amenaza en el país.

La co-circulación de los cuatro serotipos del virus, especialmente los serotipos DEN-3 y DEN-4, ha incrementado la gravedad de los casos y la cantidad de muertes asociadas a la enfermedad.

El Ministerio de Salud continúa recomendando a la población tomar medidas preventivas, como eliminar criaderos de mosquitos, utilizar repelente y acudir al médico ante los primeros signos de la enfermedad.

