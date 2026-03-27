¡ALERTA! Suplantan WhatsApp de Acodeco y activan otros canales

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) lanzó una alerta este viernes luego de detectar la suplantación desde el extranjero de su cuenta de WhatsApp conocida como “Sindi”, utilizada para recibir denuncias ciudadanas.

La entidad explicó que esta irregularidad fue detectada durante la jornada, por lo que aclaró de forma directa que a través de esa línea de WhatsApp no se están realizando llamadas a consumidores, evitando así posibles engaños o fraudes.

Ante esta situación, la Acodeco informó que mantiene habilitado el correo info@acodeco.gob.pa para que la ciudadanía pueda presentar sus quejas relacionadas con la venta de productos o servicios. Además, recordó que también está disponible la Línea de Atención Ciudadana 311 y su plataforma digital oficial para trámites.

La institución señaló que, una vez concluyan las investigaciones y ajustes necesarios, se estará anunciando el restablecimiento del número 6330-3333 u otro canal digital. Mientras tanto, los usuarios también pueden acudir personalmente a las sedes nacionales o regionales más cercanas para presentar sus denuncias.