Una noche de velocidad, emoción y récord histórico de asistencia

Por primera vez en su historia reciente, Autódromo Panamá registró un lleno absoluto con más de 15,000 personas. El Gran Premio Panamá 2026 reunió en un mismo escenario tres categorías de alto nivel: el GT Challenge de las Américas, el TCR Panamá Copa Davivienda en su segunda temporada y el torneo local de Súper Turismo.

GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS — RÉCORD DE PISTA Y BATALLA ÉPICA

La competencia arrancó bajo condiciones climáticas adversas: pista mojada, estrategia obligatoria de neumáticos de lluvia y una vuelta de reconocimiento donde los pilotos estudiaban cada charco. El escenario perfecto para que los más audaces brillaran. Además, esta edición marcó un hito al convertirse en la primera vez que el GT Challenge de las Américas se disputa en horario nocturno en Panamá.

El equipo NACent Racing —el costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández— se adjudicó los máximos honores a bordo de su McLaren. Hernández puso la frutilla al postre al establecer un récord oficial de 58.559 segundos, marcando un hito en la primera fecha del campeonato 2026.

La emoción del evento, sin embargo, la escribió el costarricense Gustavo Ortega al mando de un Lamborghini recién llegado de las 24 Horas de Daytona. Ortega dominó gran parte de la segunda manga con una inteligencia táctica notable —enfriando neumáticos en las zonas húmedas de la recta para evitar su desgaste— y cruzó la bandera de cuadros en primer lugar, resistiendo el acecho milimétrico del McLaren vuelta a vuelta.

Gustavo Ortega consiguió el segundo hit tras montar una gran defensa frente a Juan Diego Hernández, logrando finalmente la victoria. En el podio absoluto: 1° Gustavo Ortega, 2° Solano/Hernández, 3° Ricardo Vera.

TCR PANAMÁ COPA DAVIVIENDA — DOMINIO Y GRANDES DUELOS

Juan Carlos Leroux se impuso en los tres heats de la jornada en su debut con el equipo AP, demostrando por qué la categoría TCR Panamá Copa Davivienda sigue creciendo en nivel y competitividad.

Entre las actuaciones más destacadas, “Lucho” Ramírez firmó una jornada sobresaliente: debutó en el GT Challenge de las Américas al volante del Audi R8 de Solly Betesh, y en el TCR Panamá Copa Davivienda alcanzó la segunda posición a bordo de su Hyundai, protagonizando una intensa batalla frente a Leroux.

Por su parte, Ricardo Vera compitió en la categoría GT Challenge, consolidando su presencia en este exigente campeonato.

En el TCR, Mario Bárcenas finalizó tercero en la fecha, aunque su desempeño se vio afectado por un incidente en la curva 1 durante el tercer heat, tras un contacto con Carlos Rubén Herrera. Este percance lo relegó en la última carrera, donde igualmente se vivieron momentos de alta competencia en pista.

Uno de los momentos más electrizantes se vivió en la lucha por posiciones, con maniobras al límite que mantuvieron al público al borde de sus asientos.

MÁS ACCIÓN SOBRE EL ASFALTO

Súper Turismo: Kail Sibauste aprovechó los problemas mecánicos de sus rivales para quedarse con la victoria en los giros finales.

En GTS Junior brillaron Sebastián Guerra y Alejandro Huertas; en Super V8 destacó John Chocrón, quien recuperó el control de su monoplaza tras perder tracción en las curvas mojadas del arranque.

VELOCIDAD + CULTURA + CELEBRACIÓN

La velada contó con la presencia del legendario Roberto Durán, quien firmó guantes conmemorativos para la organización, sumando un toque histórico a la jornada.

El Pit Party se consolidó como el corazón del evento, con música en vivo de Samy y Sandra Sandoval, reuniendo a quienes quisieron vivir la adrenalina desde adentro con firma y fotos de los pilotos, experiencias de manejo (driving experience) y hot laps de Changan.

Por su parte, el after party alcanzó su punto más alto con el cierre a cargo del artista colombiano Buxxi, junto a la banda panameña Océano y DJ Leo, extendiendo la celebración hasta la medianoche.

La competencia fue transmitida a nivel nacional e internacional, reafirmando a Autódromo Panamá como el gran hub del automovilismo deportivo regional.

“Estamos viendo cómo el automovilismo conecta con una audiencia cada vez más amplia. Hoy no se trata únicamente de carreras, sino de una experiencia integral que genera valor para el país”, destacó Norberto Navarro, presidente de Autódromo Panamá.