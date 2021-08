Altos puntajes reciben café especial de Panamá

El café especial de Panamá vuelve a lograr altos puntajes en la XXV Cata Internacional “Best of Panama” virtual donde 19 jueces de diferentes partes del mundo confirmaron la calidad del café panameño.

El café café Nuguo Fermented, propiedad de Café Gallardo, se alzó con el primer lugar en la categoría de Geisha Natural con 94.75 puntos sobre la base de 100 puntos.

Mientras que el lote Avalanche of Flavors de Itza Priscila Sittón Vega de Amar se quedó con el primer lugar en la categoría de Geisha Lavado con 93.50 puntos.

Mientras que el segundo lugar en la categoría de Geisha Natural fue para el lote Black Jaguar Natural Limited de Tessie y Ratibor Hartmann con 93.25 puntos, el tercer lugar quedó el lote Esmeralda Special Jaramillo Geisha Natural de la Familia Peterson con 93 puntos.

En tanto, el segundo lugar en la categoría Geisha Lavado fue para el lote Nuguo Pulped de Café Gallardo con 93.50 puntos y el tercer lugar fue para el lote Golden Beetle Geisha Washed de Tessie y Ratibord Hartmann con 93 puntos.

En la categoría Varietal Natural, el primer lugar lo alcanzó el lote Mama Cata Mokkita Natural de la Familia Garrido con 93 puntos; mientras que el segundo lugar, quedó el lote Emporio Tía Rosita de Graciano Cruz Landero con 89.25 puntos y en el tercer lugar ganó el lote Mama Catta Pacamara Natural de la familia Garrido.

En la Categoría Varietal Lavado, el primer lugar fue para el lote Santos Pacamara White Stallion de Santos Café Panamá con 89.25 puntos, en segundo lugar, quedó el lote Los Cenizos Catuai Washed de Finca Los Cenizos con 89 puntos, y el tercer lugar el lote Esmeralda SL-28 El Velo Washed de Peterson Family con 88.75 puntos.

Dentro de la cata internacional donde participaron 19 jueces de 8 países, bajo el liderazgo de Will Young, de Campos Coffee de Australia, se premiaron a los 8 mejores lotes en cada una de las cuatro categorías participantes.

Daniel Peterson, presidente de la Asociación de cafés especiales de Panamá (SCAP en inglés), señaló que los resultados generaron muchas sorpresas, con una gran cantidad de sabores, en las distintas categorías, hubo varietales innovadores que alcanzaron puntajes extremadamente altos.

Agregó que hubo participantes que han estado luchando por ese primer lugar por muchos años, lo lograron de una manera muy merecida con innovación.

José Gallardo, propiedad del lote ganador Nuguo Fermented, dijo estar emocionado porque no solo logró el primer lugar en la categoría del Geisha Natural, sino que se alzó con el segundo lugar en la categoría de Geisha Lavado y se convirtió en el Campeón de la Copa Panamá, premio que SCAP entrega al productor que mayor cantidad de puntos sume con sus lotes en la competencia del Best Of Panamá.

Por su parte, Itza Priscila Sittón Vega de Amar propietaria del lote Avalanche of Flavors, ganador de la categoría de Geisha Lavado, destacó que el nombre del lote “Avalancha de Sabores” fue escogido porque la finca resultó muy afectada con el paso del Huracán Eta el pasado 4 de noviembre de 2020 y al lado del lote hubo una avalancha y el nombre fue en honor al esfuerzo y a la recuperación que se ha logrado.