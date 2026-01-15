Nacional - 15/1/26 - 08:33 PM

AMCHAM y SIP dicen “no” a la prohibición de cigarrillos electrónicos

El SIP recordó que en mayo de 2024, la Corte Suprema tumbó una prohibición parecida por violar la igualdad y la libre competencia.

 

Por: Redacción / Critica -

Documentos
ley.pdf

La Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) le metieron presión a los diputados. 

El problema: el Anteproyecto de Ley 336, que quiere prohibir los cigarrillos electrónicos, vaporizadores y otros dispositivos de nicotina, con o sin humo.

Los gremios dicen que prohibir de golpe no sirve. Que además de ignorar sentencias recientes, puede traer problemas legales y comerciales.

Su propuesta es otra: regular, no prohibir. Con un esquema como el Proyecto de Ley 467 podrían controlar que los menores no tengan acceso, vigilar la salud y la aduana, frenar el mercado negro y poner reglas claras a un mercado que ahora está fuera de control.

AMCHAM advirtió otra cosa: si se prohíbe así nomás, Panamá podría chocar con compromisos internacionales

El país podría incumplir el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos y eso abriría la puerta a arbitrajes, sanciones y pérdida de confianza de inversionistas.

Por eso los gremios piden a los diputados pausar, revisar bien el proyecto, hablar con el Ministerio de Comercio y el de Relaciones Exteriores, y sentarse con el sector privado. La idea es clara: proteger la salud, pero sin romper la ley ni afectar la economía.

