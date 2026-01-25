Nacional - 25/1/26 - 05:53 PM

Amenazan, roban en restaurante y escapan en bicicleta

Comerciantes del área dicen que este tipo de hechos se está volviendo constante.

 

Por: Redacción / Edwin Sánchez -

Delincuentes con pístola en mano  robaron anoche el restaurante de Baidy, ubicado justo frente al parque de El Empalme, en la provincia de Bocas del Toro.

Los ladrones armados entraron rápido, con movimientos calculados, mientras las cámaras del local grababan todo

El video ya circula en redes y muestra la audacia de los delincuentes.

Vecinos del sector aseguran que la zona se ha vuelto “tierra de nadie”. Muchos piden más patrullaje y seguridad, porque ya no se sienten seguros ni al cruzar la calle. 

El incidente dejó daños en el local y pérdidas materiales, aunque se desconoce el monto exacto. 

 

