AMP da seguimiento a dos naves varadas en Colón

La Autoridad Marítima de Panamá mantienen seguimiento constante a dos embarcaciones que quedaron varadas en la costa atlántica de Colón, tras el mal tiempo que azotó la zona.

El mar se puso pesado y el monitoreo sigue activo para evitar cualquier giro feo de la situación.

Una de las naves bajo vigilancia es la embarcación de carga PAX, encallada en Playa María Chiquita. Sus 9 tripulantes ya fueron evacuados y están a salvo, pero la nave quedó con daños estructurales luego de que el fuerte oleaje provocara la entrada de agua en la sala de máquinas. Hasta ahora, no se reporta contaminación, pero el punto sigue bajo observación permanente.

El otro caso es el de la nave de suministros MS Robin, que impactó un muro de contención cerca del Hotel Washington, en la ciudad de Colón. El golpe no dejó heridos ni derrames, pero también quedó dentro del radar de las autoridades mientras se evalúa su condición y se espera una ventana segura para actuar.

Desde que se recibieron los reportes, la Aeronaval activó su protocolo de monitoreo, a través de su departamento de Búsqueda y Rescate, manteniendo vigilancia aérea y marítima. En paralelo, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sigue el caso minuto a minuto, a la espera de que mejoren las condiciones climáticas para coordinar las maniobras de asistencia y remolque.