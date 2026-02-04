Luz verde para ley que castigaría a bandidas por meter gol de paternidad

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional dio luz verde al prohijamiento del anteproyecto de Ley N.° 333, una iniciativa que busca tipificar como delito el fraude de paternidad y establecer penas de cárcel para quienes incurran en este tipo de engaño.

La propuesta fue presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar, quien dejó claro que el objetivo no es señalar a nadie, sino poner orden en un vacío legal que, según dijo, ha afectado a muchas familias formadas sobre mentiras.

Para el diputado, el tema va más allá de lo moral y entra de lleno en el terreno de la justicia.

“No es persecución contra nadie, mucho menos contra las mujeres. Es un acto de equilibrio”, sostuvo Salazar ante la comisión. Aseguró que la iniciativa no busca destruir familias, sino evitar que se sigan creando hogares basados en engaños deliberados, donde uno de los afectados termina cargando con responsabilidades que no le corresponden.

El diputado también señaló que el anteproyecto no está cerrado al diálogo. Dijo estar dispuesto a sentarse con abogados, entidades civiles y especialistas en derecho penal, para escuchar observaciones y ajustar el texto antes de que avance en el trámite legislativo.

Ahora el anteproyecto entra en la cancha del debate público y político, en medio de un tema sensible que promete polémica, pero que ya empezó a moverse dentro del hemiciclo.