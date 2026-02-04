Seguridad vial en Los Santos en riesgo por animales sueltos en las carreteras

La presencia constante de animales vacunos en libertad en las vías más transitadas que conectan los distritos de la provincia de Los Santos con la ciudad de Las Tablas se ha convertido en un serio peligro para conductores y peatones, generando preocupación entre la ciudadanía y las autoridades.

De acuerdo con reportes locales, el tránsito de ganado sin supervisión es frecuente, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada, cuando la visibilidad es reducida, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito.

A esta situación se suma la falta de identificación de los propietarios de los animales, lo que dificulta la aplicación de sanciones y medidas preventivas.

En múltiples ocasiones, unidades de la Policía Nacional han tenido que intervenir para controlar la situación, desempeñando labores improvisadas de vaquería con el fin de retirar a los animales de las carreteras y resguardar tanto la vida de los usuarios de la vía como la integridad del ganado.

Las autoridades reiteraron el llamado a los dueños de fincas y ganaderos a mantener a sus animales debidamente cercados y bajo control, recordando que la presencia de ganado en vías públicas constituye una infracción y un riesgo latente para la seguridad vial.

Asimismo, instaron a la población a reportar de inmediato estos casos para prevenir hechos lamentables en las carreteras de la provincia.