SINAPROC prende las alarmas por sistema frontal en el Caribe

El SINAPROC mantiene un aviso de prevención por lluvias persistentes y tormentas eléctricas desde este 4 hasta el 7 de febrero de 2026, por un sistema frontal metido de lleno en la Cuenca del Caribe. El aviso no es por gusto. El mal tiempo viene cargado y puede pegar duro en varias provincias.

Según el informe del IMHPA, estas lluvias pueden provocar ríos acrecentados, inundaciones y deslizamientos, sobre todo en la vertiente Caribeña y la Cordillera Central. Donde el terreno está saturado, cualquier aguacero extra puede ser la gota que derrama el vaso. El llamado es a no confiarse, aunque el cielo se vea calmado por ratos.

Las zonas bajo lupa no son pocas. Bocas del Toro, Colón, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas Norte, Guna Yala y Chiriquí (Tierras Altas) están en la lista, junto con las áreas marítimas del Caribe. En esos puntos, las lluvias podrían ser más constantes y con descargas eléctricas, de esas que no perdonan.

El informe advierte que el panorama podría empeorar. Un nuevo frente frío se estaría desplazando por la Cuenca del Caribe, lo que aumentaría las precipitaciones y el riesgo de anegaciones, crecidas de ríos y deslizamientos, especialmente en comunidades vulnerables y áreas montañosas.

Ante el escenario, SINAPROC pidió cabeza fría y prevención. Recomiendan evitar actividades acuáticas, no zarpar en botes pequeños si el mar está bravo, asegurar techos y objetos sueltos y mantenerse atentos a los canales oficiales. En caso de emergencia, la gente puede marcar 911 o 520-4426. Aquí no es para asustar, es para cuidarse.