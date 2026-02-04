Se les acaba la paciencia: Policías jubilados vuelven a manifestarse en Divisa

Un conjunto de policías nacionales retirados se volvió a manifestar en la zona de Divisa, denunciando que las autoridades actuales del país no han cumplido con el pago de las primas por antigüedad que afirman haber obtenido después de más de 30 años sirviendo en la institución.

Según el capitán Efraín Castillo, líder de los exuniformados y ya retirado, se sienten engañados porque, a pesar de que han hecho muchas promesas oficiales, todavía no les han pagado lo que les corresponde. Ellos creen que este pago es un derecho adquirido después de haber trabajado durante décadas en la seguridad del país.

Con el fin de atraer la atención de las autoridades y del público, los jubilados llevaron a cabo una marcha pacífica en el cruce de Divisa y cerca del puente, uno de los lugares más concurridos de la región. Llevaron pancartas con consignas que reclamaban el pago inmediato de sus cuentas durante la manifestación.

Los manifestantes alertaron que su paciencia se está acabando y no descartaron tomar otras medidas de presión más contundentes si el Gobierno no les responde con claridad en los próximos días.

“Ya hemos esperado mucho tiempo. A lo largo de más de treinta años hemos trabajado y ahora exigimos que se cumplan nuestras demandas”, declaró uno de los jubilados en la manifestación.

Hasta el cierre de este artículo, las autoridades pertinentes no habían emitido un pronunciamiento oficial acerca de las peticiones que los policías jubilados habían presentado. Los policías jubilados han afirmado que continuarán luchando hasta lograr una solución definitiva a su situación.