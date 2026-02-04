¡Detenido! Corrió en pelotas y con bandera en mano por aeropuerto de Tocumen
La terminal aérea en un breve comunicado informó que el lamentable incidente fue controlado con la detención del extranjero.
El susto se coló por un rato en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando un extranjero entró al área pública y empezó a amenazar a varias personas, escena que no tardó en circular como pólvora en redes sociales.
La administración del aeropuerto confirmó que los equipos de seguridad actuaron de una, controlaron la situación y evitaron que pasara a mayores.
No hubo heridos ni pasajeros afectados, pese al corre corre que se vivió por minutos.
Según el informe oficial, el hombre presentaba problemas de salud mental. Fue retenido y entregado a las autoridades para el trámite correspondiente, mientras se aseguraba el área.
Desde Tocumen dejaron claro que todo quedó bajo control y que las operaciones siguieron normales, con vuelos saliendo y llegando sin retrasos por el incidente.