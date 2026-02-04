Nacional - 04/2/26 - 12:37 PM

¡Detenido! Corrió en pelotas y con bandera en mano por aeropuerto de Tocumen

La terminal aérea en un breve comunicado informó que el lamentable incidente fue controlado con la detención del extranjero.

 

Por: Redacción / Crítica

El susto se coló por un rato en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando un extranjero entró al área pública y empezó a amenazar a varias personas, escena que no tardó en circular como pólvora en redes sociales.

La administración del aeropuerto confirmó que los equipos de seguridad actuaron de una, controlaron la situación y evitaron que pasara a mayores. 

No hubo heridos ni pasajeros afectados, pese al corre corre que se vivió por minutos.

Según el informe oficial, el hombre presentaba problemas de salud mental. Fue retenido y entregado a las autoridades para el trámite correspondiente, mientras se aseguraba el área.

Desde Tocumen dejaron claro que todo quedó bajo control y que las operaciones siguieron normales, con vuelos saliendo y llegando sin retrasos por el incidente.

 
 
 
 

