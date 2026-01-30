AMP: Puertos de Balboa y Cristóbal siguen operando tras fallo contra PPC

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) salió al paso este jueves para calmar las aguas. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión a Panama Ports Company, el Estado activó un plan técnico de transición para que los puertos de Balboa y Cristóbal sigan funcionando sin parar.

Según la AMP, las operaciones en ambos extremos del Canal continúan con normalidad. No hay cierre, no hay freno y los servicios que sostienen la cadena logística internacional se mantienen activos, atendiendo a navieras y carga como de costumbre.

Dentro de ese proceso, el Gobierno explicó que, cumpliendo los pasos legales, se prevé el apoyo de APM Terminals como administrador temporal durante el periodo de transición. Se trata de una operadora portuaria de alcance mundial, llamada a asumir el control mientras se ordena el escenario tras el fallo judicial.

Panamá, como propietario de los puertos, reiteró que el sistema portuario nacional sigue operando con niveles regulares de productividad, eficiencia y servicio, sin afectaciones para el comercio ni para los clientes que usan estas terminales estratégicas.

La AMP también recordó que el presidente José Raúl Mulino ha planteado una transición ordenada y coordinada con Panama Ports Company, filial del conglomerado CK Hutchison Holdings, esperando colaboración durante esta etapa para evitar sobresaltos en el sistema portuario.

Finalmente, la entidad subrayó que el país mantiene su compromiso con el interés nacional, el Estado de derecho y la continuidad del comercio internacional, asegurando que Panamá seguirá siendo un punto clave y confiable para las rutas logísticas del mundo.



