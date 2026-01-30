Canal publica pliegos para nuevos puertos y gasoducto interoceánico

El Canal de Panamá publicó este jueves los pliegos de precalificación para dos iniciativas estratégicas: el desarrollo de terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico, y la construcción de un corredor energético o gasoducto a través del istmo.

Con esta acción, el Canal avanza en el proceso para seleccionar a los futuros concesionarios de ambos proyectos.

Los pliegos, disponibles en el portal oficial del Canal, detallan la documentación técnica, legal y financiera que deberán presentar las empresas interesadas en participar en los procesos de licitación.

La información entregada será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La publicación de estos documentos fue aprobada por la Junta Directiva del Canal de Panamá, luego de una serie de acercamientos al mercado realizados por la administración. Estas reuniones permitieron recoger observaciones de la industria y ajustar los criterios de los procesos de selección antes de su lanzamiento formal.

Gasoducto entre dos océanos

El proyecto del corredor energético contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, con accesos en el Atlántico y el Pacífico. La infraestructura está diseñada para transportar propano, butano y etano, con una capacidad estimada de hasta 2.5 millones de barriles diarios, sin utilizar esclusas ni requerir consumo adicional de agua del Canal.

Para esta iniciativa, el Canal sostuvo reuniones con empresas del sector energético, logístico y financiero, entre ellas ExxonMobil, Chevron, Energy Transfer, Phillips 66, Sumitomo Corporation y otros grupos con presencia internacional.

Nuevas terminales portuarias

En el caso de las terminales portuarias, el plan contempla la construcción de dos instalaciones de trasbordo de contenedores, una en cada litoral. El objetivo es aumentar la capacidad nacional de trasbordo entre 5 y 6 millones de TEU adicionales por año, fortaleciendo la posición de Panamá dentro del comercio marítimo regional y global.

Representantes de operadores portuarios como APM Terminals, DP World, PSA International, COSCO Shipping Ports, CMA Terminals y Evergreen participaron en reuniones exploratorias con la administración del Canal.

Terrenos y planificación estratégica

Como parte del proceso, la Junta Directiva del Canal autorizó una operación de compraventa de terrenos con el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para asegurar áreas clave destinadas al desarrollo de proyectos logísticos y de infraestructura.

De acuerdo con la información oficial, estos proyectos incorporan criterios sociales y ambientales y forman parte de la Visión Estratégica 2025-2035 del Canal de Panamá, orientada a diversificar servicios y fortalecer la sostenibilidad operativa del sistema canalero.