Sindicato portuario exige blindar empleos tras fallo contra Panama Ports

La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Puertos de Balboa y Cristóbal (SITEVOP-BALCRI) salió al frente este jueves, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado y Panama Ports Company. El gremio pidió que la pelea legal no termine golpeando a los trabajadores.

El sindicato recordó que el 29 de enero de 2026 la Corte tumbó la Ley 5 de 1997, sus adendas y la prórroga que sostenían la concesión portuaria.

Tras esa decisión, la empresa advirtió posibles acciones legales internacionales, lo que —según SITEVOP-BALCRI— ha generado incertidumbre jurídica, un escenario que no debe trasladarse a la fuerza laboral.

Ante esto, el gremio exigió al Gobierno Nacional que garantice la inamovilidad laboral y todos los derechos adquiridos de los trabajadores de Balboa y Cristóbal. Aclararon que los conflictos entre el Estado y la empresa no pueden poner en riesgo el sustento de más de 5,000 familias que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria.

SITEVOP-BALCRI también reclamó participación obligatoria en cualquier negociación o transición que se abra tras el fallo, señalando que es el garante de la Convención Colectiva vigente. El sindicato insistió en que cualquier decisión sobre el futuro de los puertos debe contar con la voz de los trabajadores organizados.

El gremio informó que solicitó a la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, la instalación de una mesa técnica tripartita para proteger los empleos y asegurar la continuidad operativa. Según el sindicato, la ministra se comprometió a que no se despedirá a ningún trabajador portuario durante esta etapa de transición.

Mientras tanto, el sindicato aseguró que mantendrá la operación portuaria activa, siempre que se respeten los derechos laborales. Reiteraron que los puertos no pueden paralizarse por disputas legales y que los trabajadores seguirán cumpliendo con los compromisos del país en el comercio mundial.

SITEVOP-BALCRI se declaró en estado de alerta y sesión permanente, y llamó a la unidad de sus bases. Advirtieron que solo la información oficial del sindicato debe ser tomada en cuenta y que no permitirán que la incertidumbre sea usada para vulnerar derechos laborales.



