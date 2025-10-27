Nacional - 27/10/25 - 04:35 PM

AMP refuerza seguridad marítima por fiestas patrias: 134 inspectores en acción

La AMP hizo un llamado a capitanes y pasajeros a cumplir las normas para vivir unas fiestas patrias seguras y sin incidentes en el mar.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció un operativo de seguridad que se desarrollará del 1 al 5 de noviembre, durante las fiestas patrias, con el despliegue de 134 inspectores en los principales puertos del país.

El propósito es garantizar la seguridad de los pasajeros y el cumplimiento de las normas antes del zarpe de embarcaciones. La AMP recordó que solo se deben usar muelles autorizados para evitar accidentes y facilitar el control marítimo.

Durante las festividades del año pasado, se movilizaron más de 34 mil pasajeros en casi 3 mil viajes, cifras que confirman la necesidad de fortalecer las medidas preventivas.

Las inspecciones abarcarán la verificación de chalecos salvavidas, equipos de comunicación, bengalas, extintores, y motores en buen estado, además de comprobar que las tripulaciones estén debidamente capacitadas.

El operativo cubrirá puntos en Los Santos, Colón, Darién, Veraguas, Chiriquí, Coclé, Guna Yala, Panamá y Bocas del Toro

