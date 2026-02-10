Juicio Odebrecht podría extenderse hasta la próxima semana

La evacuación de pruebas periciales y testimoniales en el juicio Odebrecht en Panamá debería concluir esta semana para dar paso a los alegatos finales. Sin embargo, los días restantes parecen insuficientes para que ambas etapas finalicen el viernes 13 de febrero, como lo estipuló el Tribunal, por lo que no se descarta que la audiencia se extienda hasta la próxima semana.

El abogado Carlos Carrillo considera “complicado” cumplir el cronograma fijado por la jueza Baloisa Marquínez, debido a la falta de comparecencia de varios testigos clave. Además, al iniciar la última fase del proceso —prevista para el miércoles— la fiscalía dispondrá de hasta 20 horas de alegatos, mientras que los abogados defensores tendrán una hora cada uno, lo que podría superar la jornada laboral establecida.

Carrillo explicó que, para cerrar el viernes como está previsto, la defensa debería concluir la presentación de testigos y permitir la intervención de la fiscalía, cuya exposición se prolongaría hasta el jueves. Posteriormente, correspondería el turno de los defensores para cerrar la audiencia.

El jurista subrayó que su equipo legal respetará los tiempos fijados por las autoridades judiciales, sin renunciar a los derechos procesales. Asimismo, reiteró que el debate en torno a su cliente, el expresidente Ricardo Martinelli, se centra en donaciones políticas realizadas durante la campaña de 2009 que, según sostiene la defensa, no constituyen delito y deberían conducir a una declaratoria de inocencia.

Por su parte, la abogada Guillermina McDonald afirmó que la no comparecencia de testigos de la parte acusadora, fundamentales para sustentar el presunto blanqueo de capitales, coloca a la fiscalía en una posición desfavorable en la fase final del proceso.