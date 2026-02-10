Nacional - 10/2/26 - 12:00 AM

“Eso no es justicia”: Mulino critica medidas blandas a criminales

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó duras críticas al sistema de justicia, señalando que medidas judiciales flexibles favorecen al crimen organizado y afectan la moral de la Fuerza Pública.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó fuertes críticas contra el sistema de justicia, al señalar que mientras los agentes de la Fuerza Pública arriesgan la vida combatiendo al crimen organizado en calles, fronteras, mares y cielos, muchos delincuentes terminan recibiendo medidas judiciales que les permiten recuperar la libertad.

Durante la graduación de 1,389 nuevos miembros de los estamentos de seguridad, el mandatario retomó lo expuesto ante la Asamblea Nacional el pasado 2 de enero y pidió reflexionar sobre la realidad que enfrentan los uniformados que participan en operativos contra el narcotráfico, decomisan toneladas de droga y luego observan cómo los capturados obtienen casa por cárcel o el uso de brazaletes electrónicos.

Para Mulino, esta situación no puede considerarse verdadera justicia, sino una “flexibilidad extrema disfrazada de garantismo” que —según afirmó— termina favoreciendo a los criminales y golpeando la moral de la Fuerza Pública. Además, advirtió que la práctica de victimizar al delincuente se ha convertido en una herramienta utilizada por organizaciones delictivas en América Latina.

El gobernante sostuvo que existen narcotraficantes y pandilleros peligrosos que, aun estando privados de libertad, reciben medidas blandas y continúan operando. A su juicio, este modelo ha fracasado y Panamá necesita un sistema judicial más firme frente a quienes atentan contra la seguridad nacional y la ciudadanía.

Te puede interesar

La obesidad eleva 70 % el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas

La obesidad eleva 70 % el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas

 Febrero 10, 2026
Juicio Odebrecht podría extenderse hasta la próxima semana

Juicio Odebrecht podría extenderse hasta la próxima semana

 Febrero 10, 2026
¡1,386 nuevos agentes a la calle contra el crimen!

¡1,386 nuevos agentes a la calle contra el crimen!

 Febrero 10, 2026
“Eso no es justicia”: Mulino critica medidas blandas a criminales

“Eso no es justicia”: Mulino critica medidas blandas a criminales

 Febrero 10, 2026
Ministros de Economía se reúnen en Panamá por cita clave del BID

Ministros de Economía se reúnen en Panamá por cita clave del BID

 Febrero 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"