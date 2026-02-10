“Eso no es justicia”: Mulino critica medidas blandas a criminales

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó fuertes críticas contra el sistema de justicia, al señalar que mientras los agentes de la Fuerza Pública arriesgan la vida combatiendo al crimen organizado en calles, fronteras, mares y cielos, muchos delincuentes terminan recibiendo medidas judiciales que les permiten recuperar la libertad.

Durante la graduación de 1,389 nuevos miembros de los estamentos de seguridad, el mandatario retomó lo expuesto ante la Asamblea Nacional el pasado 2 de enero y pidió reflexionar sobre la realidad que enfrentan los uniformados que participan en operativos contra el narcotráfico, decomisan toneladas de droga y luego observan cómo los capturados obtienen casa por cárcel o el uso de brazaletes electrónicos.

Para Mulino, esta situación no puede considerarse verdadera justicia, sino una “flexibilidad extrema disfrazada de garantismo” que —según afirmó— termina favoreciendo a los criminales y golpeando la moral de la Fuerza Pública. Además, advirtió que la práctica de victimizar al delincuente se ha convertido en una herramienta utilizada por organizaciones delictivas en América Latina.

El gobernante sostuvo que existen narcotraficantes y pandilleros peligrosos que, aun estando privados de libertad, reciben medidas blandas y continúan operando. A su juicio, este modelo ha fracasado y Panamá necesita un sistema judicial más firme frente a quienes atentan contra la seguridad nacional y la ciudadanía.