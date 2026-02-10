La obesidad eleva 70 % el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas

La obesidad aumenta en 70 % el riesgo de hospitalización o muerte por enfermedades infecciosas, entre ellas gripe, covid-19, neumonía, gastroenteritis, infecciones del tracto urinario y del tracto respiratorio, según un estudio realizado con más de 540.000 personas.

Los resultados fueron publicados en la revista científica The Lancet y sugieren que aproximadamente una de cada diez muertes por infecciones en el mundo podría atribuirse a la obesidad. La investigación fue liderada por científicos del Reino Unido y Finlandia.

De acuerdo con la investigadora Solja Nyberg, las personas que viven con obesidad tienen muchas más probabilidades de enfermar gravemente o morir por diversas enfermedades infecciosas. Además, advirtió que, si las tasas de obesidad mundial continúan en aumento, también crecerán las hospitalizaciones y muertes asociadas.

Seguimiento de más de diez años

El estudio analizó datos de 67.766 adultos finlandeses y 479.498 participantes del biobanco británico, considerando 925 enfermedades infecciosas de origen bacteriano, viral, parasitario y fúngico.

Los participantes fueron seguidos durante un promedio de 13 a 14 años, evaluando su índice de masa corporal (IMC) desde el inicio.

Los resultados mostraron que las personas con obesidad (IMC ≥ 30) tenían un 70 % más de riesgo de hospitalización o muerte por cualquier infección en comparación con quienes presentaban peso saludable (IMC entre 18,5 y 24,9).

El riesgo aumentaba conforme subía el peso corporal: quienes tenían obesidad severa (IMC ≥ 40) presentaban un riesgo tres veces mayor.

Entre las infecciones más asociadas figuraron gripe, covid-19, neumonía y gastroenteritis. Sin embargo, no se observó un aumento claro en casos graves de VIH o tuberculosis.

Según el investigador Mika Kivimäki, la obesidad podría debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del organismo para defenderse de bacterias, virus, parásitos y hongos. No obstante, señaló que se requieren más estudios para confirmar los mecanismos biológicos implicados.

Impacto global y diferencias entre países

El análisis de la carga mundial de enfermedades estimó que 0,6 millones de las 5,4 millones de muertes por infecciones en 2023 estuvieron relacionadas con la obesidad.

Entre los países de ingresos altos, Estados Unidos registró la proporción más elevada, con cerca de una cuarta parte de las muertes infecciosas vinculadas al exceso de peso, mientras que en el Reino Unido la relación fue de una de cada seis.

En contraste, Vietnam presentó la proporción más baja (1,2 %).

Llamado urgente a la prevención

Los investigadores subrayan la necesidad de políticas públicas de salud que faciliten el acceso a alimentos saludables, fomenten la actividad física y promuevan la pérdida de peso.

También recomiendan que las personas con obesidad mantengan al día sus vacunas, debido al mayor riesgo de infecciones graves.

Aunque el estudio se basa en datos observacionales y no confirma causalidad directa, los científicos advierten que la creciente epidemia de obesidad podría convertirse en un factor determinante en la mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel global.