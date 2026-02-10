Nacional - 10/2/26 - 12:00 AM

Ministros de Economía se reúnen en Panamá por cita clave del BID

Ministros de Economía y Finanzas de Centroamérica se reunirán en Panamá durante la 39 Reunión de Gobernadores del BID para analizar la integración económica, la productividad regional y la adaptación climática.

 

Por: Redacción Crítica -

Ministros de Economía de Centroamérica se darán cita el martes en Ciudad de Panamá en el marco de la 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un encuentro clave para la agenda económica regional.

La reunión se celebrará en el Centro de Convenciones de Panamá, ubicado a orillas del Canal de Panamá, según información oficial. El evento congregará a autoridades económicas y financieras para analizar temas estratégicos como el desarrollo regional, la productividad, la integración económica y la adaptación al cambio climático.

Entre los participantes confirmados figuran el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; los ministros de Hacienda de Costa Rica y El Salvador, Rudolf Lücke y Jerson Posada; el titular de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos; y el representante de Honduras, Emilio Hernández.

También se espera la presencia del presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto a presidentes de bancos centrales y otras autoridades regionales, quienes debatirán iniciativas orientadas a fortalecer la integración centroamericana, impulsar el crecimiento económico sostenible y enfrentar los desafíos del cambio climático.

El encuentro posiciona a Panamá como un punto estratégico para el diálogo económico regional y refuerza su papel en la cooperación financiera internacional y el impulso al desarrollo sostenible en Centroamérica y el Caribe.

