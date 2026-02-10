Ministros de Economía se reúnen en Panamá por cita clave del BID

Ministros de Economía de Centroamérica se darán cita el martes en Ciudad de Panamá en el marco de la 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un encuentro clave para la agenda económica regional.

La reunión se celebrará en el Centro de Convenciones de Panamá, ubicado a orillas del Canal de Panamá, según información oficial. El evento congregará a autoridades económicas y financieras para analizar temas estratégicos como el desarrollo regional, la productividad, la integración económica y la adaptación al cambio climático.

Entre los participantes confirmados figuran el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; los ministros de Hacienda de Costa Rica y El Salvador, Rudolf Lücke y Jerson Posada; el titular de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos; y el representante de Honduras, Emilio Hernández.

También se espera la presencia del presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto a presidentes de bancos centrales y otras autoridades regionales, quienes debatirán iniciativas orientadas a fortalecer la integración centroamericana, impulsar el crecimiento económico sostenible y enfrentar los desafíos del cambio climático.

El encuentro posiciona a Panamá como un punto estratégico para el diálogo económico regional y refuerza su papel en la cooperación financiera internacional y el impulso al desarrollo sostenible en Centroamérica y el Caribe.