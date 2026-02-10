¡1,386 nuevos agentes a la calle contra el crimen!

Un total de 1,386 nuevos agentes se incorporará a los distintos estamentos de la Fuerza Pública de Panamá para reforzar la seguridad ciudadana en todo el país, tras ser juramentados en una ceremonia interinstitucional encabezada por el presidente José Raúl Mulino en la sede del Ministerio de Seguridad Pública.

Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades del Estado, el mandatario reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar la seguridad de la población panameña y mantener una lucha firme contra la delincuencia y el crimen organizado. Asimismo, exhortó a los nuevos uniformados a servir con honor, respetar su institución y anteponer los intereses de Panamá.

Mulino destacó que la labor de los estamentos de seguridad permitió cerrar 2025 con una reducción del 30 % en los homicidios, resultado que atribuyó al esfuerzo sostenido de las fuerzas del orden. También subrayó que el Gobierno continuará invirtiendo recursos para enfrentar amenazas como el narcotráfico, la trata de personas, las pandillas y el contrabando.

El presidente insistió en la necesidad de una justicia más firme frente a delitos graves para evitar la impunidad, y cuestionó lo que calificó como una excesiva flexibilidad asociada al garantismo jurídico, señalando que esta visión ha fracasado en la lucha contra el delito en América Latina. Además, instó al sistema bancario a reforzar controles para prevenir el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales.

En materia de cooperación internacional en seguridad, Mulino mencionó el trabajo conjunto con el Ejército y la Policía de Colombia, así como el fortalecimiento de la inteligencia regional con Ecuador, Perú y la DEA, además del intercambio de experiencias con los nuevos socios del Mercosur en la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, recordó a las nuevas unidades la responsabilidad de vestir el uniforme, destacando que su formación respondió a un proceso exigente basado en sacrificio y constancia, y que representan la esperanza de sus familias y de la ciudadanía que confía en su profesionalismo, integridad y valentía.

En la ceremonia se detalló que la Policía Nacional graduó a 727 agentes de la Promoción 102 “Victoriosos”; el Servicio Nacional Aeronaval incorporó 416 unidades de la Promoción XXVII “Oriones”; el Senafront sumó 152 guardafronteras; y el Servicio Nacional de Migración añadió 91 inspectores, además de condecorar a los primeros puestos de honor de cada institución ante autoridades, representantes diplomáticos y familiares.