Analizan el cambio climático y su efecto en la agricultura en Colón

Ante las variaciones climáticas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) desarrolló la Mesa Técnica Agroclimática n.º 10 en la provincia de Colón, con el propósito de fortalecer la planificación productiva y la toma de decisiones del sector agropecuario.

La jornada se realizó en el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón, donde participaron técnicos, productores y representantes de diversas instituciones, para abordar las estrategias a seguir.

Durante el encuentro, se analizaron las perspectivas agroclimáticas, se compartieron datos técnicos y se establecieron lineamientos orientados a la prevención y mitigación de riesgos climáticos que puedan afectar los principales rubros agrícolas y pecuarios de la provincia de Colón.

Esta mesa técnica permitió fortalecer la articulación interinstitucional y promover prácticas productivas sostenibles, reafirmando el compromiso del MIDA y de las instituciones participantes con el desarrollo agropecuario y la resiliencia del sector.

En la actividad, el Instituto de Hidrometeorología de Panamá (HIMPA), aportó información especializada sobre las condiciones meteorológicas y climáticas, fundamentales para la formulación de recomendaciones dirigidas a los productores de la región.

Se estima que las lluvias continúen en el mes de diciembre hasta entrado el año 2026.