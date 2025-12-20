Nacional - 20/12/25 - 08:24 AM

Analizan el cambio climático y su efecto en la agricultura en Colón

Se estima que las lluvias continúen en el mes de diciembre hasta entrado el año 2026.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Ante las variaciones climáticas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) desarrolló la Mesa Técnica Agroclimática n.º 10 en la provincia de Colón, con el propósito de fortalecer la planificación productiva y la toma de decisiones del sector agropecuario.

La jornada se realizó en el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón, donde participaron técnicos, productores y representantes de diversas instituciones, para abordar las estrategias a seguir.

Durante el encuentro, se analizaron las perspectivas agroclimáticas, se compartieron datos técnicos y se establecieron lineamientos orientados a la prevención y mitigación de riesgos climáticos que puedan afectar los principales rubros agrícolas y pecuarios de la provincia de Colón.

Esta mesa técnica permitió fortalecer la articulación interinstitucional y promover prácticas productivas sostenibles, reafirmando el compromiso del MIDA y de las instituciones participantes con el desarrollo agropecuario y la resiliencia del sector.

En la actividad, el Instituto de Hidrometeorología de Panamá (HIMPA), aportó información especializada sobre las condiciones meteorológicas y climáticas, fundamentales para la formulación de recomendaciones dirigidas a los productores de la región.

