Reunión urgente por escándalo en centro de menores de Tocumen

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, convocó a una sesión extraordinaria de la junta directiva de la Senniaf para el lunes 9 de febrero, luego de los hechos denunciados en el centro de atención integral ubicado en Tocumen.



La diputada Alexandra Brenes presentó en la Procuraduría de la Nación una denuncia contra directora de SENNIAF, Ana Fábrega.

La reunión del lunes busca revisar lo ocurrido y tomar decisiones inmediatas.

Desde el Mides indican que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia no es negociable.



Advirten que cualquier señal de irregularidad que ponga en riesgo a menores bajo custodia del Estado será investigada y que se colaborará de forma total y transparente con las autoridades competentes.

Antes de esta convocatoria, ya se había recomendado aplicar medidas concretas para reforzar los protocolos institucionales, con el fin de garantizar una atención eficaz y una protección real a los niños, niñas y adolescentes que están bajo responsabilidad estatal.

La Senniaf, creada bajo la Ley 14 del 23 de enero de 2009, es una entidad pública descentralizada con autonomía administrativa, financiera y técnica. Su función es coordinar y ejecutar las políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia en el país.

La junta directiva está integrada por los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, el Contralor General de la República, y dos representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia. Ahora, todos quedan bajo presión para dar respuestas claras.