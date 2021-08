Analizan proyecto sobre control de tasas de interés

Una subcomisión inició el análisis del proyecto de Ley 420, que modifica el Código Penal y establece un marco regulatorio de control de las tasas de interés fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos y establece penas de hasta 5 años de prisión a los que abusen con los intereses cobrados.

El informe que avala este anteproyecto de Ley, fue avalado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Este espacio fue escenario de numerosas quejas de personas que en medio del análisis de esta iniciativa de Ley, presentada por la diputada del PRD, Zulay Rodríguez.

Ricardo Sanjur, del sector transporte, manifestó que le han quitado los de carros que son su instrumento de trabajo, “es una locura lo que está sucediendo con estos bancos y financieras, ellos no tienen reparo para cuando nos tiene que mandar recuperador.

Eduardo Corella, del Transporte Turismo, narró que lleva tres meses de calvario ya que el hotel donde trabaja no ha abierto, y cuando empieza la pandemia se acercó a la financiera donde tiene su vehículo de transporte de turismo y les dice que por motivo de la pandemia y cierre del hotel donde labora, no puede pagar.

Hace tres meses se acercó a la financiera y la respuesta fue la siguiente, “usted debe 14 meses de letra de esos 14 meses son 14 mil dólares lo que usted debe, si usted no nos trae 7,500 tiene que entregar el vehículo”.

“A pesar de que les dije que les iba a abonar los $2,000 no me lo han querido aceptar, el último correo que me han enviado me tratan como delincuente y ellos tiene una denuncia por no haberle llevado el vehículo”.

Ruth Salerno, también fue víctima de los bancos, y en este caso del Banco General. "Yo perdí mis tres fincas comerciales por un préstamo que no valía ni la cuarta parte del valor de las tres fincas".

Narró que el proceso empezó a finales del 2019 y finalizó en enero de 2021 donde ella estaba representada por un abogado y el banco se quedó son sus terrenos comerciales y perdió su empresa.

La diputada Zulay Rodríguez, al escuchar estos testimonios, en un tono molesta recordó cuando el 8 de marzo el superintendente de Bancos, Amauri Castillo le dijo que los bancos no han perdido en plena pandemia, en diciembre de 2020 generaron ganancia por 5 mil millones.

La diputada manifestó que es injusto que mientras Estados Unidos y Europa han bajado los intereses a 0.5% en plena pandemia para ayudar a las personas, aquí los bancos lo que han hecho es subir los intereses, intereses que son usureros y que en tarjeta de créditos están manejando de 28 a 32%.