Nueva polémica en la elección de patronos en la Feria de La Chorrera

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de La Chorrera, Juan Antonio Ledezma, dijo que fueron reemplazados por Asociación Nacional de Lazo.

 

Por: Eric Montenegro -

La elección de los integrantes del nuevo patronato de la Feria de La Chorrera ha generado controversia entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de La Chorrera (CCIATPO) y la Comisión Nacional de Ferias (CONAFER).

Mediante un comunicado que lleva la firma del presidente de la CCIATPO, Juan Antonio Ledezma, este gremio expresa su enérgica protesta ante la "decisión antojadiza" de CONAFER de excluirlo de la conformación del patronato de la Feria de La Chorrera.

El comunicado de CCIATPO señala que fue reemplazado por la Asociación Nacional de Lazo, la cual "no reúne los requisitos ni la representatividad exigidas por la normativa vigente".

"Esta exclusión no solo afecta el desarrollo del distrito de La Chorrera, sino que también va en contra de los principios establecidos en nuestra Constitución para garantizar la participación activa del sector empleador en actividades económicas de esta índole", indica el comunicado.

CCIATPO expresa así su rechazo categórico a la decisión adoptada por CONAFER por considerarla lesiva a los intereses económicos y productivos del distrito.

Ante estos señalamientos, la directiva de CONAFER también, en un comunicado, señala que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de La Chorrera no aportó toda la documentación solicitada para postularse.

La CCIATPO no adjuntó copia de la escritura pública que certifica su personería jurídica, indica el comunicado, por lo que no cumplió con los requisitos mínimos.

Indica además el documento que la decisión adoptada fue consultada con todos los miembros de CONAFER.    

