Nacional - 06/2/26 - 03:44 PM

Analizan ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

En ese encuentro también estuvieron autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y considerado como un importante centro de conexiones regional.

 

Por: Redacción/EFE -

El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el presidente de Emirates Airlines, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, se reunieron para abordar una posible ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái operada por esa aerolínea, según informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

En ese encuentro también estuvieron autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y considerado como un importante centro de conexiones regional, según detalló en un comunicado la Cancillería del país centroamericano.

Pues además de esa conexión aérea entre ambos países también, y "en ese contexto, las autoridades emiratíes destacaron su interés en Panamá, debido a su posición geográfica y capacidad logística".

Martínez-Acha inició esta semana en Dubai una gira por países del Golfo Pérsico con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, promover oportunidades de cooperación en áreas estratégicas, y participar en los debates de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 y en la Décima Conferencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, organismo del cual Panamá ostenta actualmente la presidencia pro témpore.

LEE TAMBIÉN: Morosidad en el Idaan: Clientes le tiran cemento al medidor para evitar cortes

Dicha visita en Dubái concluyó este viernes y ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá se dirige hacia Catar, la segunda parada de su misión oficial por el Golfo Pérsico que lo llevará también a Arabia Saudita.

Te puede interesar

Analizan ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

Analizan ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

 Febrero 06, 2026
Morosidad en el Idaan: Clientes le tiran cemento al medidor para evitar cortes

Morosidad en el Idaan: Clientes le tiran cemento al medidor para evitar cortes

 Febrero 06, 2026
Confianza de los consumidores registra un aumento, pero persiste la cautela

Confianza de los consumidores registra un aumento, pero persiste la cautela

 Febrero 06, 2026
Diablos y Congos se toman Don Bosco: gran desfile cierra tardes culturales

Diablos y Congos se toman Don Bosco: gran desfile cierra tardes culturales

 Febrero 06, 2026
Denuncian abuso infantil y maltrato en CAI de Tocumen

Denuncian abuso infantil y maltrato en CAI de Tocumen

 Febrero 06, 2026

Durante una visita a Doha, la capital de Catar, Martínez-Acha sostendrá reuniones con autoridades locales y desarrollará una agenda centrada en la atracción de inversiones y temas culturales y educativos, según la información oficial compartida esta semana.

Como última escala de la misión oficial, en Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, país en el que Panamá abrió recientemente su embajada, como parte del fortalecimiento de su presencia diplomática en Medio Oriente, indicó la misiva oficial sin precisar fechas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos
Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20

Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió