Carnaval de Capira espera más de 100 mil asistentes

Panamá- La Alcaldía de Capira y los estamentos de seguridad se preparan para recibir a más de 100 mil personas durante los cuatro días de carnaval.

Ket Wong Yau, alcalde de este distrito, dijo que en coordinación con la Policía Nacional (PN) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) se han establecido cuatro puntos de control para el acceso de personas.

El SINAPROC, agrega el alcalde Yau, será quien defina, con base en aforos, el número de personas que podrán acceder a las áreas donde se realicen los culecos.

Sumado a ello, se ha coordinado con el Ministerio de Salud (MINSA) la extensión del horario de atención en el centro de salud ubicado en Capira cabecera.

Para la realización del carnaval, el municipio de Capira otorga 5 mil dólares a las tunas de calle arriba y calle abajo, además de una cifra, que no precisó, a las dos reinas del carnaval.

El subcomisionado José Córdoba, jefe de la Decimonovena Zona de Policía de Chame, dijo que ya se ha configurado un operativo de seguridad con cuatro filtros de revisión y unidades en el área externa del carnaval.

Para este operativo se han asignado 200 unidades policiales, precisó el subcomisionado Córdoba, distribuidas en varios turnos.

Este año, ambas reinas de carnaval han prometido que tendrán las 'tonadas prende parques', las cuales ya han pasado por la revisión de la alcaldía.



