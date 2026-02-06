Nacional - 06/2/26 - 03:33 PM

Morosidad en el Idaan: Clientes le tiran cemento al medidor para evitar cortes

Actualmente, la morosidad de los clientes residenciales asciende a $80.2 millones, mientras que los clientes comerciales adeudan otros $16 millones.

 

Por: Redacción/Crítica -

Con toda clase de irregularidades se han encontrado funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) durante los operativos de cortes a clientes residenciales y comerciales, que arrancaron este miércoles 4 de febrero.

De acuerdo con Tomás Guerra, subdirector comercial del Idaan, se han encontrado con clientes que tapan con cemento los medidores o estacionan sus autos sobre ellos para evitar el corte del servicio.

"Nos hemos encontrado todo tipo de obstrucciones, personas que han tirado cemento al medidor u otros para evitar el corte, estacionan los vehículos sobre el medidor", expresó Guerra a Nex Noticias.

Destacó que están recibiendo apoyo en la parte operativa, con equipos y retroexcavadoras para realizar los cortes.

"Por lo que exhortamos a los clientes a que se acerquen (a realizar los pagos)", dijo.

LEE TAMBIÉN: Confianza de los consumidores registra un aumento, pero persiste la cautela

Te puede interesar

Analizan ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

Analizan ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái con Emirates Airlines

 Febrero 06, 2026
Morosidad en el Idaan: Clientes le tiran cemento al medidor para evitar cortes

Morosidad en el Idaan: Clientes le tiran cemento al medidor para evitar cortes

 Febrero 06, 2026
Confianza de los consumidores registra un aumento, pero persiste la cautela

Confianza de los consumidores registra un aumento, pero persiste la cautela

 Febrero 06, 2026
Diablos y Congos se toman Don Bosco: gran desfile cierra tardes culturales

Diablos y Congos se toman Don Bosco: gran desfile cierra tardes culturales

 Febrero 06, 2026
Denuncian abuso infantil y maltrato en CAI de Tocumen

Denuncian abuso infantil y maltrato en CAI de Tocumen

 Febrero 06, 2026

Actualmente, la morosidad de los clientes residenciales asciende a $80.2 millones, mientras que los clientes comerciales adeudan otros $16 millones.

Señaló que la morosidad se concentra en Panamá, Panamá Metro, Chiriquí, Arraiján y Colón.

Al ser cuestionado sobre la falta de agua en el distrito de Arraiján, dijo que "hay muchos sectores con agua 24/7".

"El operativo arranca con esos clientes que tienen agua 24/7", dijo.

Además, enfatizó que existen más de 50 potabilizadores que necesitan darle mantenimiento, por lo que es necesario que los clientes realicen sus pagos.

"Se está haciendo una gran inversión para aumentar nuestra cobertura, pero necesitamos que los clientes que reciben el agua 24/7 hagan sus pagos para poder reinvertir este dinero en mejoras y aumentar la cobertura", sentenció.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos
Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20

Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió