Morosidad en el Idaan: Clientes le tiran cemento al medidor para evitar cortes

Con toda clase de irregularidades se han encontrado funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) durante los operativos de cortes a clientes residenciales y comerciales, que arrancaron este miércoles 4 de febrero.

De acuerdo con Tomás Guerra, subdirector comercial del Idaan, se han encontrado con clientes que tapan con cemento los medidores o estacionan sus autos sobre ellos para evitar el corte del servicio.

"Nos hemos encontrado todo tipo de obstrucciones, personas que han tirado cemento al medidor u otros para evitar el corte, estacionan los vehículos sobre el medidor", expresó Guerra a Nex Noticias.

Destacó que están recibiendo apoyo en la parte operativa, con equipos y retroexcavadoras para realizar los cortes.

"Por lo que exhortamos a los clientes a que se acerquen (a realizar los pagos)", dijo.

Actualmente, la morosidad de los clientes residenciales asciende a $80.2 millones, mientras que los clientes comerciales adeudan otros $16 millones.

Señaló que la morosidad se concentra en Panamá, Panamá Metro, Chiriquí, Arraiján y Colón.

Al ser cuestionado sobre la falta de agua en el distrito de Arraiján, dijo que "hay muchos sectores con agua 24/7".

"El operativo arranca con esos clientes que tienen agua 24/7", dijo.

Además, enfatizó que existen más de 50 potabilizadores que necesitan darle mantenimiento, por lo que es necesario que los clientes realicen sus pagos.

"Se está haciendo una gran inversión para aumentar nuestra cobertura, pero necesitamos que los clientes que reciben el agua 24/7 hagan sus pagos para poder reinvertir este dinero en mejoras y aumentar la cobertura", sentenció.