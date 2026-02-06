Confianza de los consumidores registra un aumento, pero persiste la cautela

El Índice de confianza de los consumidores panameños mejoró en el mes de enero y se encuentra en 92 puntos, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Este resultado refleja un aumento de 13 puntos en comparación con septiembre del año 2025, cuando el índice se situó en 79 puntos.

De acuerdo con la CCIAP y The Marketing Group, empresa encargada de la encuesta, el índice de confianza del consumidor se mantiene en zona de desconfianza, aunque con señales diferenciadas entre sus componentes.

Mientras que el indicador de desempleo se ubica en zona de confianza, al situarse por encima de los 100 puntos, lo que sugiere una percepción más favorable sobre la evolución del mercado laboral. Y todavía se mantiene el nivel de desconfianza por el futuro económico en los hogares.

El estudio revela que la posibilidad de ahorrar dinero durante los próximos 12 meses se ubicó en 87 puntos, lo que equivale a un incremento de 14 puntos frente a los 73 puntos observados en septiembre de 2025. Sin embargo, este resultado aún no es suficiente para ubicar al indicador en una zona de confianza,

En relación con la situación económica de los hogares, el indicador presentó un alza de 14 puntos, al pasar de 82 en septiembre a 96 puntos en enero 2026, lo que sugiere una percepción menos adversa sobre las finanzas familiares.

En cuanto a las expectativas sobre la situación económica general del país para los próximos 12 meses, el indicador se situó en 84 puntos, registrando un incremento de 13 puntos respecto a la medición de septiembre de 2025. Pese a este avance, la percepción agregada continúa marcada por la cautela y no logra consolidar un escenario de confianza para la economía nacional.

María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, comentó que la medición muestra avances en varios de sus componentes, aunque el indicador general se mantiene en niveles de desconfianza.

"Reflejando una evaluación cautelosa por parte de los consumidores sobre la evolución de la economía", señaló Cuéllar.