Analmo: Contrabando de arroz pone en riesgo producción nacional

La Asociación Nacional de Molineros de Panamá (ANALMO) expresó su preocupación tras el decomiso de 1,031 sacos de arroz de contrabando, valorados en más de 50 mil dólares, realizado por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en el puesto de control de San Isidro, distrito de Bugaba.

El cargamento, presuntamente proveniente de Costa Rica, era transportado en dos camiones articulados —uno con 533 sacos y otro con 498— y fue detectado durante una inspección de la Dirección de Antinarcóticos. Los conductores fueron puestos a órdenes de las autoridades, mientras la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) mantiene abierta una investigación.

ANALMO advirtió que este tipo de contrabando representa una amenaza para la producción nacional, afecta a toda la cadena agroindustrial del arroz y distorsiona el mercado.



La asociación solicitó a la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) presentar la denuncia ante el Ministerio Público y pidió al Gobierno reforzar la vigilancia en puntos fronterizos.

“El contrabando atenta contra la competitividad, la formalidad y el desarrollo sostenible de la agroindustria nacional”, concluyó ANALMO.