Analmo y Aduanas buscan combatir contrabando de arroz en Zona Occidental

Los directivos de la Asociación Nacional de Molineros (Analmo) de Panamá se reunieron con un equipo técnico de la Autoridad de Aduanas, encabezado por Reynaldo Bello, Subdirector Logístico, para tratar el creciente problema del contrabando de arroz en la zona occidental del país.

Durante el encuentro, el equipo de Aduanas presentó las medidas implementadas para combatir esta actividad ilícita, entre ellas, operativos de control, la digitalización de procesos, buzones de denuncias y una colaboración más estrecha con entidades como la Zona Libre de Colón, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y los grupos agropecuarios del sector. Estas acciones buscan asegurar un mayor seguimiento de las mercancías y sancionar a quienes infringen la ley.

Se destacó que la provincia de Colón, los puertos marítimos y la Zona Libre de Colón son áreas sensibles debido al paso de alimentos, incluido el arroz, que a menudo se comercializa de manera ilegal en la zona.

Por su parte, Analmo presentó diversas preocupaciones y sugirió alternativas para frenar el contrabando, destacando la importancia de implementar un sistema de trazabilidad para los cargamentos de arroz. Además, se subrayó la necesidad de proteger las marcas durante los operativos y de tener acceso a la información estadística sobre las retenciones de productos agropecuarios.



