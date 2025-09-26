Anati: Titulación de Río Indio y Cuenca del Canal no tiene costo

El administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Andrés Pagés Chanis, aclaró que el proceso de titulación de tierras para los moradores de Río Indio y la cuenca del Canal de Panamá no tiene costo.

Esta aclaración se da tras la “campaña de desinformación” que asegura que el trámite es costoso o busca despojar a las familias de sus terrenos.

Pagés explicó que las tierras en esta zona son administradas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que la Anati únicamente brinda el apoyo técnico y registral para que las familias que ocupan los terrenos de forma irregular puedan acceder a un título de propiedad.

Reiteró que el proceso no tiene ningún costo, porque tanto la ACP como la Anati asumen el levantamiento de los planos, el acoplamiento y la inscripción en el Registro Público.

Para que haya transparencia en este proceso, se instaló una nueva oficina regional de la Anati que atenderá exclusivamente los casos relacionados con la cuenca del Canal y Río Indio, y que ofrecerá información certera a todos los moradores del área.

El director indicó en Nex Noticias que cerca del 67% del territorio catastral ya está inscrito, lo que permite a los beneficiarios acceder a créditos, heredar, vender o transferir un bien.

En materia de resultados, Pagés destacó que ayer se entregaron 130 títulos de propiedad en Capira, beneficiando a unas 500 personas.

Pagés también informó que cuando asumió el cargo solo había cuatro antenas CORS de georreferenciación funcionando de 17. Actualmente, operan 16 y otras seis están en proceso de ser incorporadas a la red.

Estas herramientas son esenciales para megaproyectos como el tren Panamá–David, la construcción de nuevas carreteras y el teleférico de San Miguelito, ya que permiten hacerlo de manera más eficiente.

Explicó que se han ido digitalizando e inventariando los expedientes para atender la mora de las solicitudes más antiguas.

De hecho, Pagés señaló que hay personas que llevan hasta 60 años esperando un título de propiedad, pero no lo han obtenido porque no había un registro real.

En cuanto a ingresos, la Anati recaudó en el primer semestre de 2024 unos $280 mil, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra subió a $580 mil.