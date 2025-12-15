Desfile inyectó $10 millones a la economía del país

Panamá. El Desfile de Navidad City of Stars 2025, organizado por la Alcaldía de Panamá en la calle 50, dejó un impacto económico superior a los 10 millones de dólares, demostrando que la cultura y la economía pueden ir de la mano.

Unas 30 carrozas, 40 bandas musicales y 52 delegaciones culturales llenaron la ciudad de luces, colores y energía navideña, mientras más de 300 mil asistentes disfrutaban del recorrido de 3,5 kilómetros. Además, más de 10 mil personas participaron activamente en las delegaciones que desfilaron por la ruta.

La Alcaldía de Panamá destinó 400 mil dólares para la organización y logística, incluyendo el decorado de la calle 50 y actividades artísticas durante todo el mes de diciembre. Por su parte, la empresa privada invirtió 2 millones de dólares en la confección de carrozas, contratación de artistas y logística, beneficiando directamente a más de 10 mil hogares panameños.

El sector hotelero, restaurantes, transporte, seguridad y microempresarios recibieron un impulso económico que superó los 3 millones de dólares. La industria televisiva invirtió cerca de 2 millones en producción y transmisión nacional e internacional, mientras que la actividad vinculada a los visitantes del evento generó otros 3 millones adicionales.

Se entregaron 1,5 millones en insumos, como alimentos, agua y juguetes, y más de 5 mil unidades de seguridad garantizaron un desfile ordenado y seguro para todas las familias.

Este evento no solo representa un espectáculo cultural, sino también un motor económico que posiciona a Panamá como destino turístico, fomenta la inversión y deja un retorno económico significativo, con la familia y el mensaje de Navidad como eje central.

El Desfile de Navidad City of Stars 2025 se consolida así como el evento con mayor impacto social y económico del año, combinando diversión, cultura y economía en un solo escenario.