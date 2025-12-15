Panamá y Colombia avanzan en la histórica interconexión eléctrica

Panamá. Las autoridades panameñas y colombianas se preparan para dar un paso histórico en la interconexión eléctrica entre ambos países.

Este lunes, ministros y viceministros se reunieron con representantes del sector energético en la segunda sesión interinstitucional, con el objetivo de trazar la hoja de ruta para la construcción del proyecto Panamá-Colombia.

El encuentro, presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se desarrolló en el Salón Paz del Palacio de las Garzas y evaluó los avances en los acercamientos con las comunidades por donde pasará la línea eléctrica. Varias poblaciones originarias han mostrado disposición a aceptar la obra, siempre que se incorporen componentes sociales, como carreteras, electrificación rural y apoyo a escuelas y actividades productivas.

“Aquí hay temas sociales que debemos atender para que el proyecto no tenga contratiempos”, señaló Orillac, recordando que esta es una obra prioritaria para el presidente José Raúl Mulino.

El megaproyecto es liderado por Interconexión Eléctrica Colombia Panamá S.A. (ICP), una alianza entre la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) de Panamá y el Grupo ISA de Colombia.

La interconexión eléctrica forma parte del Corredor Ambiental Sostenible, junto con planes de infraestructura vial y electrificación rural, con la meta de fortalecer la seguridad y resiliencia energética, fomentar el intercambio eléctrico regional y generar desarrollo en las comunidades involucradas.

La línea tendrá tres tramos: 220 km entre la ciudad de Panamá y Mulatupu (Kuna Yala), un tramo marino hasta Necoclí (Colombia) y un tramo terrestre hasta Montelíbano, con capacidad de transporte de 400 megavatios.

Las comunidades de Darién y Kuna Yala han solicitado que el proyecto incluya una carretera que conecte la Panamericana con Mulatupu, electrificación de 730 hogares y mejoras en educación, salud, seguridad alimentaria y actividades productivas.

Se anticipan próximas consultas en el Congreso Wargandí, Alto Bayano y Congreso Extraordinario Guna Yala entre este año y marzo de 2026.

Además, este mes se espera el cumplimiento de las subsanaciones del Estudio de Impacto Ambiental, mientras que a inicios del próximo año se definirán el esquema de financiamiento y el reglamento de electrificación rural.

Entre los participantes de la reunión estuvieron los ministros Lucy Molinar (Educación), José Luis Andrade (Obras Públicas), Jaime Jované (Vivienda y Ordenamiento Territorial), la viceministra Doris Bill Fábrega (Asuntos Indígenas), el Secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, y la administradora de la Asep, Zelmar Rodríguez.