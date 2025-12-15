MiAMBIENTE entrega primer informe de avance de la auditoría integral a la mina

Panamá– El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó a la ciudadanía que la auditoría integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá avanza según lo previsto, cumpliendo con las metas y fechas establecidas.

La empresa auditora SGS Panamá Control Services Inc. entregó el primer informe de avance, correspondiente a la fase inicial del proceso de auditoría.

Este documento, disponible en la página web de MiAMBIENTE, detalla las actividades realizadas hasta ahora, incluyendo la coordinación interinstitucional, la revisión documental, la estructuración técnica de la auditoría y la definición de la metodología de trabajo conforme a los Términos de Referencia establecidos.

El informe también confirma que los 370 compromisos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III serán auditados, garantizando transparencia, trazabilidad y control técnico en todo el proceso.

En esta primera etapa, aún no se emiten hallazgos ni conclusiones, ya que la auditoría se encuentra en fase de recopilación, validación y análisis de información, antes de iniciar las verificaciones en campo y evaluaciones técnicas especializadas.

El Ministerio enfatiza que la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá se realiza bajo estándares internacionales, con independencia y rigor técnico. Los resultados parciales y finales serán comunicados oportunamente a la ciudadanía a medida que avance el proceso.

MiAMBIENTE reafirma su compromiso con la publicación de la información ambiental del país y con el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, garantizando la transparencia en la gestión ecológica y ambiental.



DETALLES DEL INFORME





📍 1. Etapa de trabajo y contenido del informe:

El primer informe entregado por la empresa auditora SGS Panamá Control Services Inc. corresponde a la fase inicial de la auditoría. Este documento recoge:

La coordinación interinstitucional entre MiAMBIENTE y otras instituciones para arrancar el proceso.

La revisión documental de antecedentes, estudios y compromisos ambientales del proyecto.

La estructuración técnica de la auditoría, incluyendo la metodología de trabajo que se seguirá.

La definición clara de cómo se auditarán los compromisos, ordenados por número, descripción, competencia institucional y ubicación dentro de los términos de referencia.

En esta etapa no se emiten hallazgos ni conclusiones, porque la auditoría todavía está en la fase de recopilación y análisis previo al trabajo de campo.

📍 2. Qué se está auditando exactamente:

Se verificará la totalidad de los 370 compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III del proyecto.

El proceso seguirá una metodología estructurada para evaluar cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto.

Se organizaron estos compromisos para garantizar trazabilidad y control técnico, es decir, saber exactamente qué se audita y quién es responsable de cada parte.

📍 3. En esta fase todavía no hay resultados técnicos concretos:

El informe no contiene conclusiones sobre si la mina ha cumplido o no con sus obligaciones ambientales — eso llegará en informes posteriores una vez que se realicen las verificaciones en campo y los análisis técnicos especializados.