Mulino y Kast acuerdan relanzar relaciones entre Panamá y Chile

Panamá. El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con quien acordó relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Durante el diálogo, Kast agradeció la llamada de Mulino y lo invitó a participar de su toma de posesión presidencial en marzo de 2026, invitación que fue aceptada por el mandatario panameño.

El Presidente Mulino destacó que Panamá y Chile comparten intereses importantes, siendo Panamá uno de los principales usuarios del Canal, lo que refuerza la importancia de relanzar los lazos durante sus mandatos.

Por su parte, Kast señaló que aún no ha tenido la oportunidad de conocer Panamá, por lo que también extendió la invitación a una visita posterior a marzo de 2026.