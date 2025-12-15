Nacional - 15/12/25 - 05:28 PM

Mulino y Kast acuerdan relanzar relaciones entre Panamá y Chile

Kast agradeció la llamada de Mulino y lo invitó a participar de su toma de posesión presidencial en marzo de 2026,

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá. El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con quien acordó relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Durante el diálogo, Kast agradeció la llamada de Mulino y lo invitó a participar de su toma de posesión presidencial en marzo de 2026, invitación que fue aceptada por el mandatario panameño.

El Presidente Mulino destacó que Panamá y Chile comparten intereses importantes, siendo Panamá uno de los principales usuarios del Canal, lo que refuerza la importancia de relanzar los lazos durante sus mandatos.

Por su parte, Kast señaló que aún no ha tenido la oportunidad de conocer Panamá, por lo que también extendió la invitación a una visita posterior a marzo de 2026.

 

Te puede interesar

Mulino y Kast acuerdan relanzar relaciones entre Panamá y Chile

Mulino y Kast acuerdan relanzar relaciones entre Panamá y Chile

 Diciembre 15, 2025
Desfile inyectó $10 millones a la economía del país

Desfile inyectó $10 millones a la economía del país

 Diciembre 15, 2025
Panamá y Colombia avanzan en la histórica interconexión eléctrica

Panamá y Colombia avanzan en la histórica interconexión eléctrica

 Diciembre 15, 2025
Panamá mantiene crecimiento, pero el desafío sigue siendo generar más empleo

Panamá mantiene crecimiento, pero el desafío sigue siendo generar más empleo

Diciembre 15, 2025
San Miguelito impone ley seca el 20 de diciembre

San Miguelito impone ley seca el 20 de diciembre

 Diciembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil