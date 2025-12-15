Panamá mantiene crecimiento, pero el desafío sigue siendo generar más empleo

Panamá mantiene el crecimiento, pero la verdadera prueba está en que ese dinamismo llegue a la gente, a través de más empleo formal, inversión y oportunidades, según el último Reporte Económico Ejecutivo Mensual de noviembre 2025 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El informe revela que, después de un agosto complicado, la economía retomó fuerza en septiembre con un crecimiento interanual de 4.73% en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Los servicios transables lideraron la recuperación, mostrando la fortaleza del país como hub logístico y de servicios. Sin embargo, sectores como comercio, manufactura, agro y la Zona Libre de Colón siguen rezagados, dejando claro que la recuperación no es pareja.

En términos generales, el PIB del primer semestre de 2025 creció 4.4%, cumpliendo con las proyecciones internacionales. Pero, según APEDE, este crecimiento aún depende demasiado de factores externos, mientras la inversión privada y la creación de empleo formal avanzan despacio.

Uno de los desafíos más importantes es la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED), asociada a la cautela global y ajustes financieros. Esto no significa que las empresas se estén yendo, pero sí resalta la necesidad de reforzar la confianza, la seguridad jurídica y la competitividad para atraer y mantener capital productivo.

El mercado laboral sigue siendo el punto más crítico. La tasa de desempleo se mantiene en 9.5%, y la informalidad alcanza cerca del 50%. Aunque hay señales de recuperación en construcción, logística y hotelería, la generación de empleo formal sigue siendo insuficiente.

En cuanto a precios, la inflación se mantiene controlada, con una leve deflación en octubre, lo que ayuda a aliviar el costo de vida, pero también refleja la debilidad de la demanda interna.



APEDE reconoce avances en la reducción del déficit fiscal, aunque recuerda que la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto siguen siendo clave.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, enfatizó que este reporte no solo se trata de cifras: “El crecimiento económico solo tiene sentido si se traduce en bienestar para las personas. Nuestro objetivo es aportar información clara que ayude a generar más empleo formal, inversión y oportunidades para todos los panameños”, afirmó.

El reporte de APEDE busca mejorar el debate económico, fomentar el diálogo público-privado y promover un crecimiento sostenible e inclusivo. “Panamá mantiene el crecimiento, pero necesitamos decisiones que lleguen a la gente y construyan un futuro más próspero para todos”, concluyó De Sanctis.