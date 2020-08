ANEP protestará; no se sienten seguras con equipo de bioseguridad que utilizan

Ana Reyes, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), hizo un llamado a la ciudadanía en general para que acompañen en las acciones de protesta que realizarán el lunes 24 y martes 25 de agosto, en las periferias de las instituciones de salud, ya que sienten que el gobierno no les ha brindado las respuestas que el gremio necesita.

Según sustentó Reyes, "a pesar de las notas, las comunicaciones, las reuniones, de los comunicados; donde le hemos expresado todas nuestras inquietudes y situaciones, no sienten que -lleguen- las respuestas que necesitamos".

Puntualizó, que los miembros del gremio que ella representa decidieron realizar esta serie de piquetes, de 11:30 a.m. y 12:30 p.m., en tiempo se comedor, sin dejar de atender a los pacientes, ya que no se sienten seguras con los equipos de protección que utilizan a diario para evitar contagiarse el Covid-19.

Destacó que “pocas veces enfermería sale a las calles, pero ahora es urgente para visibilizar y buscar esas las respuestas. Sabemos que tal vez algunos están diciendo que no es necesario, he inclusive les dicen que no lo hagan. La decisión está en cada uno de ustedes”.

No quieren que muera ni una enfermera más ni tampoco más de nadie, "por eso es que tenernos que unirnos, tomar las medidas de bioseguridad en todo momento", indicío la presidente de ANEP.