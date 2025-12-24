CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

Desde hoy al mediodía y hasta el 26 de diciembre a las 7:00 a.m., la Caja de Seguro Social (CSS) activó su alerta verde por Navidad, un operativo preventivo que busca responder sin pausas al aumento de emergencias médicas propias de estas fechas.

Como parte del plan, se reforzaron los insumos médico-quirúrgicos y el transporte de pacientes, garantizando que los centros de salud cuenten con lo necesario para atender cualquier situación que se presente durante los días festivos.

Las autoridades de la CSS advierten que, en Navidad, las atenciones más frecuentes están relacionadas con golpes, traumas, heridas, intoxicaciones alimentarias y el consumo excesivo de alcohol. Por esta razón, se espera un incremento de entre el 10 % y el 20 % en la demanda de servicios médicos.

Para hacer frente a este escenario, la institución desplegó alrededor de 6 mil funcionarios a nivel nacional. Además, estarán operativas 33 unidades ejecutoras, entre ellas 15 hospitales y 18 policlínicas, todas con cuartos de urgencias funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La CSS recordó que las personas no aseguradas también pueden acudir a sus instalaciones en caso de una emergencia, ya que la atención inmediata está garantizada para toda la población cuando la vida está en riesgo.

Las autoridades también lanzaron una advertencia clara sobre la pirotecnia: no permitir que los niños la manipulen, debido al alto riesgo de quemaduras, amputaciones y lesiones graves que cada año dejan estos artefactos.

Finalmente, se hizo un llamado a extremar cuidados con la comida. Alimentos mal preparados o mal conservados pueden provocar infecciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas como problemas renales, cardiovasculares o hipertensión, por lo que se recomienda no ignorar síntomas y acudir a un centro médico a tiempo.