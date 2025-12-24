Nacional - 24/12/25 - 10:09 AM

CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

Se espera un incremento de entre el 10 % y el 20 % en la demanda de servicios médicos.

 

Por: Redacción / Crítica -

Desde hoy al mediodía y hasta el 26 de diciembre a las 7:00 a.m., la Caja de Seguro Social (CSS) activó su alerta verde por Navidad, un operativo preventivo que busca responder sin pausas al aumento de emergencias médicas propias de estas fechas.

Como parte del plan, se reforzaron los insumos médico-quirúrgicos y el transporte de pacientes, garantizando que los centros de salud cuenten con lo necesario para atender cualquier situación que se presente durante los días festivos.

Las autoridades de la CSS advierten que, en Navidad, las atenciones más frecuentes están relacionadas con golpes, traumas, heridas, intoxicaciones alimentarias y el consumo excesivo de alcohol. Por esta razón, se espera un incremento de entre el 10 % y el 20 % en la demanda de servicios médicos.

Para hacer frente a este escenario, la institución desplegó alrededor de 6 mil funcionarios a nivel nacional. Además, estarán operativas 33 unidades ejecutoras, entre ellas 15 hospitales y 18 policlínicas, todas con cuartos de urgencias funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La CSS recordó que las personas no aseguradas también pueden acudir a sus instalaciones en caso de una emergencia, ya que la atención inmediata está garantizada para toda la población cuando la vida está en riesgo.

Las autoridades también lanzaron una advertencia clara sobre la pirotecnia: no permitir que los niños la manipulen, debido al alto riesgo de quemaduras, amputaciones y lesiones graves que cada año dejan estos artefactos.

Te puede interesar

CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

 Diciembre 24, 2025
Chapman: Panamá refinancia su deuda con respaldo del Banco Mundial

Chapman: Panamá refinancia su deuda con respaldo del Banco Mundial

 Diciembre 24, 2025
En plena víspera de Navidad varios sectores en Colón se quedan sin agua

En plena víspera de Navidad varios sectores en Colón se quedan sin agua

 Diciembre 24, 2025
Por matar al “Buho”, juez lo mandó directo a la chirola en Colón

Por matar al “Buho”, juez lo mandó directo a la chirola en Colón

 Diciembre 24, 2025
Metro de Panamá: frenazos, accidentes y gente atrapada en ascensores

Metro de Panamá: frenazos, accidentes y gente atrapada en ascensores

 Diciembre 24, 2025

Finalmente, se hizo un llamado a extremar cuidados con la comida. Alimentos mal preparados o mal conservados pueden provocar infecciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas como problemas renales, cardiovasculares o hipertensión, por lo que se recomienda no ignorar síntomas y acudir a un centro médico a tiempo.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app