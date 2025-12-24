Chapman: Panamá refinancia su deuda con respaldo del Banco Mundial

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el Consejo de Gabinete aprobó un paquete de financiamiento del Banco Mundial por hasta $1,900 millones para aliviar la carga de la deuda y pagar menos intereses.

Este respaldo, aprobado por la Junta Directiva del Banco Mundial el 18 de diciembre de 2025, permitirá al país refinanciar deudas que vencen en los primeros meses de 2026, usando dinero más barato y con plazos más largos, según el MEF.



El desembolso está previsto para enero de 2026 y será usado exclusivamente para deuda ya existente.

Según el MEF, la operación representa un ahorro directo de 2.29% en tasas de interés, lo que se traduce en $64.6 millones menos al año y cerca de $830 millones en intereses durante la vida de los préstamos. En palabras simples: menos presión hoy y menos pago mañana.

El ministro Felipe Chapman destacó que esta es una operación inédita en el hemisferio, donde el Banco Mundial no solo presta, sino que garantiza, bajando el riesgo y permitiendo a Panamá acceder a financiamiento con una prima mucho más baja que la del mercado tradicional.

Con esta movida, el Gobierno busca ordenar la deuda pública, dar oxígeno a las finanzas del Estado y mantener la estabilidad económica, en un momento donde cada dólar ahorrado cuenta para el país y para la gente.