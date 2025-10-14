ANTAI sanciona a funcionarios por diplomas falsos y nepotismo

a Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) impuso sanciones a un total de 13 servidores públicos de diversas entidades gubernamentales por incurrir en graves violaciones al Código de Ética.

Las irregularidades detectadas incluyen desde la presentación de documentación académica fraudulenta hasta la práctica de nepotismo en instituciones clave del Estado.

Entre los casos de mayor impacto, la Caja de Seguro Social (CSS) lideró las acciones al recomendar la destitución inmediata de una funcionaria.

Se comprobó que la servidora presentó un diploma falso para acreditar estudios que nunca había realizado. Debido a la naturaleza del hecho, el expediente completo fue remitido a las Fiscalías Anticorrupción para que se inicie una investigación de índole penal por el uso de documentación fraudulenta.

En otra acción destacada, la ANTAI recomendó también la destitución de un funcionario adscrito al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES).

La sanción se aplicó luego de que se confirmara que el servidor estaba ejerciendo actividades privadas y lucrativas durante su horario de trabajo, sin contar con la debida autorización de la entidad.

Los casos de nepotismo, que minan la transparencia y la meritocracia, afectaron a múltiples niveles de la administración.

Se detectaron y sancionaron prácticas irregulares en los municipios de Balboa y San Carlos, así como en las juntas comunales de Sajalices y Canta Gallo.

Es importante señalar que, en estos casos, las autoridades superiores que permitieron dichas irregularidades también fueron sancionadas.

Finalmente, la Universidad de Panamá (UP) confirmó que ha aplicado las sanciones correspondientes contra dos servidoras públicas que incurrieron en casos de nepotismo.

Estas acciones reafirman el compromiso de la ANTAI de robustecer la ética, el control y la transparencia en todas las instituciones que conforman el aparato estatal.