Antai sancionó a 11 funcionarios por nepotismo y faltas éticas

Un total de 11 funcionarios de distintas entidades fueron sancionados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tras comprobarse la comisión de faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos, entre ellas nepotismo, violaciones al horario laboral y por el incumplimiento de requisitos académicos.

Uno de los casos más relevantes se da tras una denuncia anónima por presunto nepotismo en la Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB). La investigación arrojó que la jefa de recursos humanos y la subjefa mantenían a sus hijas nombradas dentro de la institución. Dichos nombramientos se dieron mientras sus madres estaban a cargo del departamento de recursos humanos.

De acuerdo con la entidad, tras la denuncia, ambas hijas presentaron su renuncia, y la entidad recomendó la destitución de las dos funcionarias. Sin embargo, aunque las servidoras públicas interpusieron recursos de reconsideración, en el mes de diciembre ambas presentaron su renuncia, por lo que se decretó la sustracción de materia en el expediente.

En otro caso, se denunció a la alcaldesa del distrito de Remedios, provincia de Chiriquí, por la presunta existencia de un vínculo de parentesco con una persona nombrada en el municipio, específicamente su nuera.

Tras la investigación, se determinó que en efecto su nueva trabajaba en el lugar y se recomendó su destitución de una funcionaria y se impuso a la alcaldesa una sanción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario mensual.

Mientras que en la Universidad de Panamá, dos servidores fueron acusados de un presunto caso de nepotismo. Tras el análisis del hecho, se determinó que sí incurrieron en conductas prohibidas, por lo que fueron sancionados.

En otro caso, en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tres funcionarios ocupaban cargos sin la titulación exigida, aun cuando contaban con experiencia laboral, por lo que se procedió a imponer las sanciones correspondientes por la violación al Código de Ética.

En tanto, dos funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca) y Universidad de Panamá fueron amonestados por incumplir con los horarios de trabajo.