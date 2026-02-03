Anulación a CK Hutchison no afecta planes del Canal

La anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos en torno al Canal de Panamá no afectará el proceso de licitación para la construcción de nuevas terminales portuarias, aseguró este lunes el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez.

El pronunciamiento surge luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

⚓ Proceso del Canal sigue en marcha

Vásquez explicó que las decisiones adoptadas por el Gobierno central y el máximo tribunal del país no han interrumpido los planes estratégicos de la administración del Canal de Panamá.

“Eso no ha interrumpido el proceso que estamos realizando para sacar a licitación la concesión de dos puertos terminales, uno en Telfers, en el Caribe, y otro en Corozal, en el Pacífico”, indicó el administrador canalero.

🚢 Operación transitoria tras salida de PPC

La concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal —dos de los cinco que operan en el área canalera— pasó a ser gestionada por el Gobierno central, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La AMP anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá de forma transitoria la operación de ambas terminales tras la salida de PPC.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino garantizó la continuidad operativa de los puertos mientras se desarrolla una nueva licitación “abierta y transparente”. En 2025, ambas terminales movilizaron 3,77 millones de contenedores, equivalentes al 38 % del total de los cinco puertos del área del Canal.

💰 Inversión millonaria en nuevos proyectos

El Canal de Panamá, como ente autónomo del Estado, incursionó formalmente en el sector portuario con el lanzamiento del proceso de licitación para los nuevos puertos de Telfers y Corozal, que requerirán una inversión estimada de 2.600 millones de dólares.

A este plan se suma el desarrollo de un gasoducto, con una inversión proyectada de al menos 4.000 millones de dólares, como parte del plan de expansión logística del país.

⚖️ Contrato quedó sin efecto

El contrato original firmado en 1997, que otorgó la concesión por 25 años a Panama Ports Company, así como sus adendas y la prórroga automática de 2021, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

El fallo respondió a dos demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general Anel Flores, quien advirtió la existencia de términos lesivos para el Estado panameño.