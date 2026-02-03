ANTAI le mete mano a la UNACHI: 29 sancionados por nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 29 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) por incurrir en prácticas de nepotismo, tras una investigación iniciada a finales de 2024.

De acuerdo con la entidad, el proceso investigativo se activó luego de la difusión de diversos señalamientos públicos relacionados con presuntos casos de nepotismo en la UNACHI y abarcó a un total de 86 servidores públicos de distintos niveles jerárquicos.

⚖️ Destituciones y sanciones económicas

Como resultado de las investigaciones, la ANTAI recomendó la destitución de 15 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como la imposición de sanciones económicas a otros servidores públicos involucrados.

En detalle, se aplicó una multa equivalente al 50 % del salario mensual a 12 funcionarios, mientras que dos funcionarias recibieron una sanción del 10 % de su salario mensual, todas vinculadas a prácticas de nepotismo.

📜 Fundamento legal de la sanción

La decisión de la entidad se sustentó en el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, que prohíbe expresamente el nombramiento, contratación o permanencia en funciones de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad dentro de una misma institución.

Asimismo, la normativa establece la prohibición de que servidores públicos laboren junto a familiares en una misma unidad administrativa o en dependencias que mantengan relaciones de control, supervisión o fiscalización.

🔍 Más investigaciones en curso

La ANTAI informó además que mantiene alrededor de 40 investigaciones adicionales abiertas contra servidores públicos de la UNACHI, relacionadas con presuntas irregularidades administrativas.

En un comunicado oficial, la entidad aseguró que “la ANTAI envía un mensaje claro y contundente al país: no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren la ética pública”.

Añadió que continuará actuando “en defensa de los ciudadanos, investigando de manera objetiva y rigurosa cualquier señalamiento de irregularidad en la administración pública”.

Finalmente, advirtió que todo funcionario que incumpla la normativa vigente será sancionado conforme a la ley, sin excepciones.