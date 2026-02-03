Odebrecht: Testigo protegido brilla por su ausencia

Las fiscales del caso Odebrecht reconocieron este lunes su incapacidad para localizar al testigo protegido, un escenario que vuelve a repetirse en una causa penal que involucra al expresidente Ricardo Martinelli.

Ante esta situación, el abogado Alfredo Vallarino, miembro del equipo legal del exmandatario, advirtió que existe una coincidencia preocupante en los procesos donde figura Martinelli.

“En los casos contra Ricardo Martinelli, los testigos protegidos siempre se le pierden al Ministerio Público, y se lo permiten”, recalcó el letrado.

⚖️ Fiscalía admite que no pudo citar al testigo

Durante la duodécima sesión del juicio, la fiscal Ruth Morcillo admitió que el Ministerio Público no logró concretar la citación del testigo protegido FEA-FECDO-0001-2020, cuyo testimonio había sido solicitado por los abogados Carlos Carrillo, Basilio González y Alfredo Vallarino.

“Desde el inicio de la audiencia informamos que fue imposible ubicar al testigo protegido anunciado por las partes”, sostuvo Morcillo, exfuncionaria vinculada a la administración de la exprocuradora Kenia Porcell.

🚨 Críticas por falta de debido proceso

Para Vallarino, resulta “vergonzoso” que la justicia panameña permita que un fiscal comparezca ante un juez afirmando que una persona realizó señalamientos sin revelar identidad ni presentar testimonio directo.

A su criterio, estos precedentes judiciales, donde se pretende juzgar sin presentar testigos bajo el argumento de que “no pudieron ser localizados”, son fatales y atentatorios contra el debido proceso, especialmente en “el caso más importante de la historia judicial del país”.

“Quiero ver a ese circo de impolutos que exigían el gran juicio público de Odebrecht. ¿No querían que el testigo protegido le hablara a todo el país?”, cuestionó el abogado.

📂 Antecedentes similares en otros casos

No es la primera vez que el Ministerio Público fracasa en presentar testigos protegidos, incurriendo —según la defensa— en violaciones al principio de contradicción. En el caso New Business, la Fiscalía basó su acusación en dos testigos protegidos que nunca comparecieron ni pudieron ser contrainterrogados.

La defensa explicó que no podía citarlos, ya que la Fiscalía era la única que conocía su identidad y ubicación, lo que generó una clara desigualdad procesal.

Según los abogados, la estrategia busca que solo tenga valor lo que el testigo protegido declaró ante la Fiscalía, pese a que se trata de una pieza clave cuya ausencia debilita la teoría del caso.

⏱️ Audiencia breve y reordenamiento del juicio

La sesión judicial de ayer inició con más de dos horas de retraso y se extendió solo por algunos minutos. La jueza Baloisa Marquínez reordenó el cronograma de testigos propuestos por la defensa.

El tribunal reiteró además que tampoco logró localizar a Rodrigo Tacla Durán. Por su parte, el abogado Carlos Carrillo informó que desistieron de la prueba relacionada con João Santana y Mónica Moura, al tratarse de pruebas derivadas de Brasil cuya legalidad será debatida en alegatos finales.

📌 Próxima comparecencia clave

Para el próximo martes 10 de febrero, está prevista la comparecencia de la mayor Damaris Rodríguez, señalada por falsear informes y por no contar con idoneidad como contadora pública autorizada.

Pese a ello, el perito Antonio Lim incluyó parte de sus reportes en el informe técnico presentado la semana pasada, el cual evidenció deficiencias, según la defensa.