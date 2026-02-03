Nacional - 03/2/26 - 12:00 AM

Admiten querella contra Porcell y López Pérez; Varela queda fuera

El Ministerio Público admitió una querella penal contra la exprocuradora Kenia Porcell y el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez.

 

Por: Redacción /Crítica -

El abogado Roiz Navarro acudió este lunes a la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público (MP) para notificarse sobre la admisión de la querella penal presentada contra el expresidente Juan Carlos Varela, la exprocuradora Kenia Porcell y el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez.

⚖️ Querella admitida contra dos exfuncionarios

El fiscal superior Azael Samaniego Ivaldy admitió la acusación únicamente contra Kenia Porcell y Rolando López Pérez, por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita.

Además, la querella incluye delitos contra la administración de justicia, por simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales, así como delitos contra la personalidad jurídica del Estado.

🛡️ Fuero constitucional protege a Varela

El fiscal explicó que el expresidente Juan Carlos Varela no fue incluido en la querella debido a que se encuentra amparado por el fuero constitucional que le otorga la Carta Magna al ejercer como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En ese sentido, precisó que Varela solo puede ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

📌 Posible remisión futura del caso

No obstante, Samaniego Ivaldy aclaró que, de encontrarse hallazgos que supongan responsabilidad penal del exmandatario durante el curso de la investigación, estos serán remitidos a las autoridades competentes para su correspondiente indagación.

“Este despacho se ve impedido de admitir al señor Juan Carlos Varela como sujeto procesal pasivo dentro de la presente causa, sin perjuicio de la eventual remisión futura de actuaciones, en caso de que surjan elementos que así lo ameriten”, señala la resolución fiscal.

